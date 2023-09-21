Путин пошутил о просьбе «такого богатого» Грефа об ₽1 млрд на IT-школы
«Такому богатому» человеку, как глава Сбербанка Герман Греф, вероятно, было стыдно просить 1 млрд руб. из бюджета на финансирование учебного проекта «Сбера» в сфере IT, заявил президент Владимир Путин.
В четверг, 21 сентября, Путин посетил рабочее пространство и учебные классы «Школы 21» — проекта «Сбера». «Большая помощь была бы от Федерации, если бы Федерация субсидировала. В общем, это недорого», — сказал Греф, рассказывая о проекте.
На вопрос президента, какая сумма необходима для финансирования, Греф ответил: «Если вы выделите миллиард в год, будет здорово».
«Хорошо. Вытащил прямо клещами. Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», — пошутил Путин, однако согласился, что «лишний миллиард из федерального бюджета не помешает».
В России введены различные меры поддержки для IT-индустрии. Это было сделано, чтобы мотивировать сотрудников индустрии остаться в стране. К примеру, более 8 тыс. сотрудников IT-компаний получили отсрочку от армии, а специалисты в 80 регионах России воспользовались льготной ипотекой на общую сумму 54 млрд руб.
17 апреля заместитель замглавы Минцифры Максим Паршин заявил, что зарплаты сотрудников в этой сфере за 2022 год увеличились на 19%.
Греф на открытии кампуса «Школы 21» заявил, что дефицит IT-специалистов в России оценивается более чем в 1 млн человек.
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