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Путин пошутил о просьбе «такого богатого» Грефа об ₽1 млрд на IT-школы

Путин пошутил о просьбе Грефа дать ₽1 млрд на учебный IT-проект Сбербанка
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Герман Греф (справа) во время посещения Владимиром Путиным АНО &laquo;Школа 21&raquo; в здании ИНТЦ &laquo;Интеллектуальная электроника&nbsp;&mdash; Валдай&raquo;
Герман Греф (справа) во время посещения Владимиром Путиным АНО «Школа 21» в здании ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

«Такому богатому» человеку, как глава Сбербанка Герман Греф, вероятно, было стыдно просить 1 млрд руб. из бюджета на финансирование учебного проекта «Сбера» в сфере IT, заявил президент Владимир Путин.

В четверг, 21 сентября, Путин посетил рабочее пространство и учебные классы «Школы 21» — проекта «Сбера». «Большая помощь была бы от Федерации, если бы Федерация субсидировала. В общем, это недорого», — сказал Греф, рассказывая о проекте.

На вопрос президента, какая сумма необходима для финансирования, Греф ответил: «Если вы выделите миллиард в год, будет здорово».

«Хорошо. Вытащил прямо клещами. Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», — пошутил Путин, однако согласился, что «лишний миллиард из федерального бюджета не помешает».

В России введены различные меры поддержки для IT-индустрии. Это было сделано, чтобы мотивировать сотрудников индустрии остаться в стране. К примеру, более 8 тыс. сотрудников IT-компаний получили отсрочку от армии, а специалисты в 80 регионах России воспользовались льготной ипотекой на общую сумму 54 млрд руб.

17 апреля заместитель замглавы Минцифры Максим Паршин заявил, что зарплаты сотрудников в этой сфере за 2022 год увеличились на 19%.

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