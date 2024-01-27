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В Ростове обрушилась стена пятиэтажного жилого дома

В Ростове-на-Дону из пятиэтажки эвакуировали 80 человек из-за обрушения стены

В Ростове обрушилась стена пятиэтажного жилого дома
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Часть жильцов пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону эвакуировали из-за обрушения стены первого подъезда, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Стена начала рушиться в пятиэтажном трехподъездном доме, расположенном по адресу: ул. Нариманова, 72/3.

Всего были эвакуированы 80 человек, уточнили в ведомстве.

Портал 161.ru пишет, что дом отключен от газоснабжения и признан аварийным. «Интерфакс» уточняет, что дом был построен в 1963 году, в 2020-м его признали аварийным.

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Авторы
Елена Чернышова, Яна Баширова
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