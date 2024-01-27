В Ростове обрушилась стена пятиэтажного жилого дома
Часть жильцов пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону эвакуировали из-за обрушения стены первого подъезда, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Стена начала рушиться в пятиэтажном трехподъездном доме, расположенном по адресу: ул. Нариманова, 72/3.
Всего были эвакуированы 80 человек, уточнили в ведомстве.
Портал 161.ru пишет, что дом отключен от газоснабжения и признан аварийным. «Интерфакс» уточняет, что дом был построен в 1963 году, в 2020-м его признали аварийным.
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