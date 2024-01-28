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В Ростове-на-Дону у аварийной пятиэтажки обрушился подъезд

Губернатор Голубев: в Ростове-на-Дону у аварийной пятиэтажки обрушился подъезд
Накануне у дома обвалилась стена, теперь пострадавший подъезд обрушился полностью. Из дома эвакуировали 95 человек

Подъезд пятиэтажки в Ростове-на-Дону, где накануне обрушилась стена, обрушился полностью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Здание оцеплено. С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд», — написал губернатор.

В Ростове-на-Дону у аварийной пятиэтажки обрушился подъезд
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Вечером 27 января в пятиэтажном трехподъездном доме в Ростове-на-Дону обрушилась стена первого подъезда. Дом был построен в 1963 году, в 2020-м его признали аварийным.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что из дома эвакуировано 95 жильцов, в том числе 15 несовершеннолетних. 26 человек отправились в пункт временного размещения. Всего расселению из аварийного дома подлежат 155 семей.

Для организации работ на месте обрушения губернатор ввел режим ЧС. Проверку случившегося начала прокуратура.

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Теги
Ростов-на Дону обрушение пятиэтажка
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