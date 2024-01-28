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На журналистку «Известий» напали на мероприятии блогера Тлиашиновой

«Известия» сообщили о нападении на журналистку на семинаре блогера Тлиашиновой

В подмосковных Химках на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову и оператора напали на мероприятии блогера Инны Тлиашиновой, пишет газета.

Нападение произошло 27 января, когда съемочная группа издания отправилась на мероприятие «Инна Ленд», организованное Тлиашиновой, чтобы подготовить репортаж по заданию редакции.

Когда журналистка и оператор вошли в коттедж, где проходило мероприятие, и Графчикова начала снимать на телефон, к ним подошли помощники блогера и попросили их уйти. Охранники повалили журналистку на пол и стали бить, еще двое человек напали на оператора. Затем членов съемочной группы вывели из дома, оператору сломали камеру и отобрали флешку, у Графчиковой отобрали телефон. После нападения журналистке стало плохо, она просила вызвать полицию и скорую помощь, но команда блогера велела ждать, пока с ее телефона удалят отснятый материал.

Позже «Известия» сообщили, что врачи зафиксировали у Графчиковой подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, обнаружили у нее гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, рук и ног.

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