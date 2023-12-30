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Общество ,  
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Журналист Павел Лобков сообщил об избиении в центре Москвы

Лобков рассказал, что нападение произошло на Патриарших прудах. На фото он показал окровавленные лицо и руку. В 2016-м на журналиста уже нападали, тогда это было ограбление
Павел Лобков
Павел Лобков (Фото: pavel.lobkov / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) )

Журналист Павел Лобков сообщил, что его избили во дворе на Патриарших прудах в Москве. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена).

На фотографиях, которые он прикрепил к публикации, видно, что у журналиста разбит нос, также он показал окровавленную руку.

Обстоятельства произошедшего он не уточнил.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что не обладают информацией о случившемся. РБК обратился за комментарием к Лобкову.

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Елена Милашина (справа)

Лобков до 2021 года работал на телеканале «Дождь» (признан в России «нежелательной организацией» и иноагентом). Он пришел на него в 2012 году, вел передачи «Чай со слоном», «Кофе-брейк», «Ездим дома», «День выборов», «Здесь и сейчас. Вечернее шоу», Hard Day's Night и «Бремя новостей».

В апреле 2021 года Лобкова уволили, как заявили в редакции — за «неоднократные оскорбления коллег», за которыми последовали «несправедливые обвинения» в адрес канала и его сотрудников, в том числе с публикацией частной переписки. Сам Лобков заявлял о конфликте с главным редактором Тихоном Дзядко (признан Минюстом иноагентом).

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В 2016-м на Лобкова также напали в центре столицы, на 4-й Тверской-Ямской улице. Он назвал это «обычным криминальным нападением» и рассказал, что нападавших было двое или трое, грабители отобрали у него ключи, кошелек и мобильный телефон. Позднее одного из них, гражданина Белоруссии Александра Шелоника, приговорили к двум годам лишения свободы.

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Павел Лобков избиение

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