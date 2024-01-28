Сергей Аксенов: в Крыму задержали всех диверсантов, которые совершали теракты

Аксенов заявил о задержании всех диверсантов в Крыму

Фото: РИА Новости

В Крыму задержали всех подозреваемых в совершении диверсий, заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире «Вести Крым».

«Задержаны все без исключения <...> группы, которые совершали теракты. Все задержаны без исключения. Все, кто подрывал железные дороги и так далее», — сказал он.

«В Крыму ничего, кроме тюрьмы или смерти, диверсантов не ждет», — добавил Аксенов.

Ранее, 18 января, жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за подготовку диверсии. В прокуратуре сообщили, что он планировал взрыв на объекте жизнеобеспечения по заданию Главного управления разведки (ГУР) Украины.

В сентябре ФСБ задержала жителя Севастополя, который готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта. В ведомстве утверждали, что целью подозреваемого было нарушение военных перевозок, он действовал по заданию украинских спецслужб.