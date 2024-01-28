 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Аксенов заявил о задержании всех диверсантов в Крыму

Сергей Аксенов: в Крыму задержали всех диверсантов, которые совершали теракты
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Крыму задержали всех подозреваемых в совершении диверсий, заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире «Вести Крым».

«Задержаны все без исключения <...> группы, которые совершали теракты. Все задержаны без исключения. Все, кто подрывал железные дороги и так далее», — сказал он.

«В Крыму ничего, кроме тюрьмы или смерти, диверсантов не ждет», — добавил Аксенов.

МВД сообщило о задержании работавших на СБУ подростков-диверсантов
Политика

Ранее, 18 января, жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за подготовку диверсии. В прокуратуре сообщили, что он планировал взрыв на объекте жизнеобеспечения по заданию Главного управления разведки (ГУР) Украины.

В сентябре ФСБ задержала жителя Севастополя, который готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта. В ведомстве утверждали, что целью подозреваемого было нарушение военных перевозок, он действовал по заданию украинских спецслужб.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Крым Сергей Аксенов диверсии задержание
Материалы по теме
Жителя Крыма приговорили к 12 годам за подготовку диверсии
Политика
ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии в Челябинской области
Политика
Глава ФСБ предупредил об активизации украинских диверсантов в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
Театр сатиры в Москве из-за пожара пообещал вернуть деньги за спектакли Общество, 12:12
Глава УЕФА заявил, что матч Россия — Сербия «никого не волнует» Спорт, 12:10
Медведев — Синнер. Онлайн финала Australian Open Спорт, 12:10
Площадь пожара в Театре сатиры в Москве достигла 200 кв. м Общество, 11:50
Как одиночество повышает риск преждевременной смерти — Fast Company Pro, 11:40
В России с февраля повысят материнский капитал Общество, 11:35
Овечкин прервал восьмиматчевую серию без голов в НХЛ Спорт, 11:32
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Окна в пол и угловое остекление: как найти светлую квартиру РБК и ПИК, 11:30
В центре Москвы загорелся Театр сатиры Общество, 11:18
Аксенов заявил о задержании всех диверсантов в Крыму Политика, 10:57
Reuters узнал о стремлении Индии отказаться от оборонных сделок с Россией Политика, 10:51
В Петербурге из-за вандалов демонтировали львов у Дворцового моста Общество, 10:33
У аварийной пятиэтажки в Ростове-на-Дону обрушился подъезд. Видео Общество, 10:28
В конгрессе призвали Байдена избежать катастрофы в Техасе Политика, 10:05