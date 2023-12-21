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Военная операция на Украине ,  
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МВД сообщило о задержании работавших на СБУ подростков-диверсантов

В Запорожье полицейские задержали подростков-диверсантов, работавших на СБУ
Сюжет
Военная операция на Украине

МВД сообщило о задержании работавших на СБУ подростков-диверсантов
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Сотрудники МВД и ФСБ задержали троих несовершеннолетних жителей Мелитополя по подозрению в работе на Службу безопасности Украины и в совершении нескольких террористических актов, сообщает пресс-служба МВД по региону в своем телеграм-канале.

Как установили оперативники, задержанные являлись участниками диверсионной группы, которые называли себя «Черный Саботаж». В 2022 году они по заданию «своих кураторов с украинской стороны» получили российские паспорта и занимали «активную пророссийскую позицию».

«При этом они собирали и передавали сотрудникам СБУ разведывательную информацию о перемещении, расположении российских войск и руководства региона», — уточнили в полиции.

В 2022 году несовершеннолетние передали ВСУ координаты расположения гостиницы «Привал охотника», по которой ВСУ 10 декабря 2022 года нанесли удар. Тогда погибли два человека и еще двое пострадали.

За время своей деятельности подозреваемые организовали несколько терактов, считают в МВД. Они установили самодельную бомбу на железнодорожные рельсы дороги Мелитополь — Тащенак, хотели заложить у входа в подъезд одного из руководителей российской общественной организации, позже ставшего депутатом областного Законодательного собрания, самодельное взрывное устройство.

Как отметили в пресс-службе МВД, в этих двух случаях подозреваемые не довели дело до конца «по независящим от них причинам».

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Согласно информации оперативников, в эту группу входили еще двое жителей Мелитополя, которые предположительно погибли в результате случайного взрыва неустановленной самодельной бомбы.

В Запорожской области задержали диверсантов, готовивших покушение
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Управление Следственного комитета по Запорожской области в отношении задержанных и других неустановленных лиц возбудил уголовные дела по следующим статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств);
  • ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств);
  • ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление);
  • ч. 2 ст. 205 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
  • ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Теги
СБУ Запорожье Военная операция на Украине
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