МВД сообщило о задержании работавших на СБУ подростков-диверсантов

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Сотрудники МВД и ФСБ задержали троих несовершеннолетних жителей Мелитополя по подозрению в работе на Службу безопасности Украины и в совершении нескольких террористических актов, сообщает пресс-служба МВД по региону в своем телеграм-канале.

Как установили оперативники, задержанные являлись участниками диверсионной группы, которые называли себя «Черный Саботаж». В 2022 году они по заданию «своих кураторов с украинской стороны» получили российские паспорта и занимали «активную пророссийскую позицию».

«При этом они собирали и передавали сотрудникам СБУ разведывательную информацию о перемещении, расположении российских войск и руководства региона», — уточнили в полиции.

В 2022 году несовершеннолетние передали ВСУ координаты расположения гостиницы «Привал охотника», по которой ВСУ 10 декабря 2022 года нанесли удар. Тогда погибли два человека и еще двое пострадали.

За время своей деятельности подозреваемые организовали несколько терактов, считают в МВД. Они установили самодельную бомбу на железнодорожные рельсы дороги Мелитополь — Тащенак, хотели заложить у входа в подъезд одного из руководителей российской общественной организации, позже ставшего депутатом областного Законодательного собрания, самодельное взрывное устройство.

Как отметили в пресс-службе МВД, в этих двух случаях подозреваемые не довели дело до конца «по независящим от них причинам».

Согласно информации оперативников, в эту группу входили еще двое жителей Мелитополя, которые предположительно погибли в результате случайного взрыва неустановленной самодельной бомбы.

Управление Следственного комитета по Запорожской области в отношении задержанных и других неустановленных лиц возбудил уголовные дела по следующим статьям Уголовного кодекса: