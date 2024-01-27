Маск обвинил пограничников на юге США в содействии нелегальным мигрантам

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Пограничники на юге США содействуют нелегальным мигрантам по приказу федерального правительства, заявил бизнесмен Илон Маск в соцсети X (Twitter).

«Строительство стены — отвлекающий маневр. <...> Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в Соединенные Штаты», — написал Маск.

Он отметил, что главная проблема такой политики заключается в том, что «вся Земля может приехать в Америку», поскольку любой гражданин другой страны может попросить убежища без доказательств, что ему что-либо угрожает.

Власти Техаса с начала января не согласовывают с Вашингтоном меры для борьбы с наплывом мигрантов. В частности, на пограничной реке Рио-Гранде установили колючую проволоку и буи. Между федеральным правительством и властями штата на этой почве возник конфликт.

Верховный суд страны счел принятые в Техасе меры незаконными, но в штате не стали подчиняться этому решению. Эбботт пообещал продолжать защищать «конституционные полномочия Техаса по обеспечению безопасности границы и предотвращению уничтожения нашей собственности администрацией [президента США Джо] Байдена».

В январе служащие Национальной гвардии и полиции Техаса взяли под контроль территорию парка у приграничного города Игл-Пасс и перестали пропускать через нее автомобили агентов федеральной погранслужбы. Федеральные власти потребовали восстановить им доступ, но Техас отказался повиноваться. 26 января вице-губернатор Техаса Дэн Патрик пригрозил Байдену конфронтацией с вооруженными силами штата.