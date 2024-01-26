Путин заявил, что Россия пытается прекратить войну в Донбассе

Россия пытается остановить начатую в 2014 году войну в Донбассе «в ответ на применение вооруженных сил» Украиной и добьется своих целей, заявил Путин. Ранее он не раз говорил, что военные действия начала Украина

Владимир Путин во время встречи со студентами — участниками военных действий (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Россия начала военную операцию на Украине, поскольку стремилась прекратить идущую с 2014 года войну в Донбассе, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами — участниками военных действий.

«Это не начало войны. Они [Украина] сами начали войну на Донбассе в 14-м году. Это попытка прекратить эту войну. Да, вооруженными средствами. В ответ на применение ими вооруженных сил», — сказал Путин и выразил уверенность, что Россия добьется поставленных целей.

По словам президента, Россия руководствовалась исключительно своими интересами, «при решении вопросов подобного рода других мотивов быть и не может, и не было». После распада СССР Москва выстраивала отношения с Киевом только мирными средствами, «и в мыслях не было никаких других». «Но наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной», — заявил Путин.

Российские власти считают переворотом Евромайдан, начавшийся осенью 2013 года на площади Независимости в Киеве. Протесты спровоцировало решение на тот момент украинского президента Виктора Януковича о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ. Мирные акции переросли в столкновения с силовиками, а затем привели к госперевороту. Янукович сбежал в Россию, на его место был избран Петр Порошенко. Власти Украины называют эти события Революцией достоинства.

Путин ранее уже не раз заявлял, что Россия не начинала «так называемую войну на Украине», а, напротив, пытается ее закончить. «Вы-то знаете, что происходило: на протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана», — говорил он, в частности, на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2023 года. В декабре 2022-го президент также сказал: «Война была начата <...> не нами. <...> она была начата украинскими властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота, для подавления волеизъявления людей, проживающих на Донбассе».