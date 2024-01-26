 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин заявил, что Россия пытается прекратить войну в Донбассе

Путин назвал военную операцию на Украине попыткой прекратить войну в Донбассе
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия пытается остановить начатую в 2014 году войну в Донбассе «в ответ на применение вооруженных сил» Украиной и добьется своих целей, заявил Путин. Ранее он не раз говорил, что военные действия начала Украина
Владимир Путин во время&nbsp;встречи&nbsp;со студентами &mdash; участниками военных действий
Владимир Путин во время встречи со студентами — участниками военных действий (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Россия начала военную операцию на Украине, поскольку стремилась прекратить идущую с 2014 года войну в Донбассе, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами — участниками военных действий.

«Это не начало войны. Они [Украина] сами начали войну на Донбассе в 14-м году. Это попытка прекратить эту войну. Да, вооруженными средствами. В ответ на применение ими вооруженных сил», — сказал Путин и выразил уверенность, что Россия добьется поставленных целей.

По словам президента, Россия руководствовалась исключительно своими интересами, «при решении вопросов подобного рода других мотивов быть и не может, и не было». После распада СССР Москва выстраивала отношения с Киевом только мирными средствами, «и в мыслях не было никаких других». «Но наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной», — заявил Путин.

Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации на Украине
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские власти считают переворотом Евромайдан, начавшийся осенью 2013 года на площади Независимости в Киеве. Протесты спровоцировало решение на тот момент украинского президента Виктора Януковича о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ. Мирные акции переросли в столкновения с силовиками, а затем привели к госперевороту. Янукович сбежал в Россию, на его место был избран Петр Порошенко. Власти Украины называют эти события Революцией достоинства.

Путин ранее уже не раз заявлял, что Россия не начинала «так называемую войну на Украине», а, напротив, пытается ее закончить. «Вы-то знаете, что происходило: на протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана», — говорил он, в частности, на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2023 года. В декабре 2022-го президент также сказал: «Война была начата <...> не нами. <...> она была начата украинскими властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота, для подавления волеизъявления людей, проживающих на Донбассе».

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Донбасс Военная операция на Украине Украина Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации на Украине
Политика
Путин дал поручения по выплатам погибшим бойцам и статусу ветерана боев
Политика
Российские военные за неделю нанесли 13 ударов по объектам ВПК Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 16:29
МВД решило ужесточить ответственность за сокрытие номеров на машинах Общество, 19:12
Совет Совкомбанка утвердил стратегию социальных инвестиций Пресс-релиз, 19:11
Путин заявил, что Россия пытается прекратить войну в Донбассе Политика, 19:06
Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации на Украине Политика, 19:03
Даниил Медведев заявил о гордости за свою игру на Australian Open Спорт, 18:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:50
Российские военные за неделю нанесли 13 ударов по объектам ВПК Украины Политика, 18:49
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Авангард» отыгрался с 0:2 и впервые в сезоне КХЛ победил «Ак Барс» Спорт, 18:47
Мосбиржа с 6 февраля допустила акции «Делимобиля» к торгам Инвестиции, 18:44
Суд принял иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Ивлеевой Общество, 18:39
За что ценители статусной недвижимости полюбили Luzhniki Collection Недвижимость, 18:35
«Камаз» объяснил рост числа жалоб на импортозамещенный премиум-грузовик Бизнес, 18:30
Нетаньяху отверг обвинения в геноциде в Газе после вердикта суда ООН Политика, 18:27
FT сообщила о «повисшей на волоске» помощи США Украине из-за Трампа Политика, 17:59