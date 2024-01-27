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Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в годовщину снятия блокады

Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в 80-летнюю годовщину снятия блокады

Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в годовщину снятия блокады
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Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, сообщила пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

На кадрах, которые показала пресс-служба, президент поднимается к монументу с букетом красных роз. В это время горнист почетного караула исполняет мелодию песни Льва Гурова «Тишина». Президент некоторое время стоит перед памятником, затем подходит к нему и возлагает цветы, встав на одно колено.

После этого глава государства отходит от монумента, кланяется перед ним, крестится и следует обратно к автомобилю.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Невский пятачок — это условное обозначение плацдарма на восточном берегу Невы у Невской Дубровки, который во время блокады удерживали сражавшиеся на Ленинградском фронте солдаты (с 19 сентября 1941 года по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 года по 17 февраля 1943 года). На участке земли общей площадью около 2 кв. км погибли более 60 тыс. советских солдат.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — почти 28 месяцев или около 900 дней. Ленинградская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников оценила число погибших в результате блокады примерно в 649 тыс. человек. По данным петербургской прокуратуры, жертв было более 1 млн.

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В 1995 году 27 января было объявлено Днем воинской славы России под названием «День снятия блокады города Ленинграда». В 2014 году название Дня воинской славы было изменено на День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Персоны
Владимир Путин Ленинград блокада Ленинграда годовщина Невский пятачок
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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