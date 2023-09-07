В Петербурге решили не проводить военный парад на 80-летие снятия блокады

Решение не проводить парад 27 января 2024 года приняли по просьбе Минобороны, пояснил губернатор Беглов. Пять лет назад в параде на Дворцовой площади приняли участие более 2,5 тыс. военных, а также советская и современная техника

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга отказались проводить военный парад в честь 80-летия снятия блокады города 27 января 2024 года, говорится на сайте петербургского правительства.

«По просьбе Министерства обороны оргкомитет принял решение не проводить 27 января военный парад на Дворцовой площади», — сообщил губернатор Александр Беглов. Вместо него состоится выставка военной ретро-техники.

В честь 75-летия снятия блокады в 2019 году в городе прошел парад, в котором участвовали танки Т-34 и Т-72, БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун» и др. Была и воздушная часть с участием авиационной группы «Стриж». Всего в мероприятии участвовали свыше 2,5 тыс. человек и около 80 образцов техники.

В следующем году в памятный день запланировано 130 мероприятий, из них 23 будут организованы местными властями, а 42 — федеральными. Защитники и жители блокадного Ленинграда, 60 тыс. человек, которые живут не только в России, но и за границей, получат Почетный знак в честь 80-летия снятия блокады. Ветераны в России, в том числе блокадники, это почти 240 тыс. человек, получат единовременные выплаты.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — почти 28 месяцев или около 900 дней. После ее прорыва в городе был дан салют из 324 орудий. Число погибших во время блокады оценивают по-разному. Согласно официальной статистике, собранной Ленинградской областной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, речь идет о 649 тыс. жертв. Но в 2022 году прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник заявил, что их было более 1 млн, это число прокуратура установила после работы с архивными и другими документами.

8 сентября в Санкт-Петербурге пройдет День памяти жертв блокады Ленинграда. В частности, на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи откроют мемориал в честь освобождения Ленинграда, пройдут несколько концертов, в некоторых музеях и театрах будут читать списки погибших. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в этот день смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом.