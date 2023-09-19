Блокадникам и участникам обороны Ленинграда выплатят по ₽50 тыс.

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Участники обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и те, кто пережил блокаду города, получат разовую выплату в размере ₽50 тыс. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В соответствии с документом, деньги должны быть выплачены до конца января 2024 года всем гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и постоянно проживающим либо в самой России, либо на территории Латвии, Литвы и Эстонии, а также Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Изыскать необходимые средства, а также определить порядок проведения выплат поручено правительству России.

Проведение выплаты приурочено к юбилею снятия блокады Ленинграда — 27 января 2024 года исполнится 80 лет со дня этого события. Днем окончательного снятия блокады считается 27 января 1944 года, когда в Ленинграде был произведен салют в 24 залпа из 324 орудий.

В 1995 году 27 января было объявлено Днем воинской славы России под названием «День снятия блокады города Ленинграда». В 2014 году название дня воинской славы было изменено на «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».