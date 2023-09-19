 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 103,09 (+0,06) Инвестиции, 18 сен, 16:50 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 96,65 (+0,01) Инвестиции, 18 сен, 16:50
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении из-за ситуации в Карабахе Политика, 15:15
Последствия взрывов у жилых домов в Карабахе. Видео Политика, 15:14
Зеленые горизонты БРИКС: кто станет глобальным лидером новой экономики Новая экономика, 15:11
Минобороны сообщило о сбитом украинском штурмовике Су-25 Политика, 15:10
Футболист «Спартака» рассказал о предложении из итальянского клуба Спорт, 15:08
На какую антивозрастную методику сделать ставку. Советы косметолога РБК и Вирсавия, 15:08
Блокадникам и участникам обороны Ленинграда выплатят по ₽50 тыс. Общество, 14:58
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
The Times связала «автора плана переворота» в Грузии с разведкой Украины Политика, 14:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:51
«Куньлунь» прервал серию поражений в КХЛ благодаря 56 сейвам голкипера Спорт, 14:50
Умер бывший вице-премьер РСФСР академик Чичканов Политика, 14:50
Украина пригрозила запретить часть импорта из Венгрии и Польши Политика, 14:44
В Citi сообщили о медвежьих настроениях в высокотехнологичном секторе Инвестиции, 14:43
Общество ,  
0 

Блокадникам и участникам обороны Ленинграда выплатят по ₽50 тыс.

Путин решил выплатить блокадникам и участникам обороны Ленинграда по ₽50 тыс.
Фото: Владислав Ногай / РИА Новости
Фото: Владислав Ногай / РИА Новости

Участники обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и те, кто пережил блокаду города, получат разовую выплату в размере ₽50 тыс. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В соответствии с документом, деньги должны быть выплачены до конца января 2024 года всем гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и постоянно проживающим либо в самой России, либо на территории Латвии, Литвы и Эстонии, а также Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Изыскать необходимые средства, а также определить порядок проведения выплат поручено правительству России.

Проведение выплаты приурочено к юбилею снятия блокады Ленинграда — 27 января 2024 года исполнится 80 лет со дня этого события. Днем окончательного снятия блокады считается 27 января 1944 года, когда в Ленинграде был произведен салют в 24 залпа из 324 орудий.

В 1995 году 27 января было объявлено Днем воинской славы России под названием «День снятия блокады города Ленинграда». В 2014 году название дня воинской славы было изменено на «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Владимир Путин блокада Ленинграда социальные выплаты ветераны ВОВ
Материалы по теме
Прокуратура оценила ущерб от блокады Ленинграда в более ₽35 трлн
Политика
Суд Петербурга признал блокаду Ленинграда геноцидом
Общество
Германия начнет выплачивать пенсии пережившим блокаду Ленинграда евреям
Общество