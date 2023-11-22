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Политика ,  
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Захарова назвала неприемлемым отказ ФРГ от выплат всем блокадникам

Захарова назвала неприемлемым отказ ФРГ от выплат всем блокадникам Ленинграда
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Отказ Германии начислять выплаты всем жителям блокадного Ленинграда, а не только евреям, неприемлем, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, ранее российская сторона направила немецким властям текст обращения участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к правительству Германии с призывом распространить выплаты блокадникам-евреям на всех ныне здравствующих блокадников вне зависимости от их национальной принадлежности.

«Что вы думаете ответила германская сторона? Она уведомила посольство России в Берлине о том, что не намерена удовлетворить эту просьбу. <...> Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными отговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса путем выплат Германией репараций Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Никакой юридической взаимосвязи «между послевоенными репарациями и стремлением ныне здравствующих блокадников Ленинграда восстановить человеческую справедливость» нет, подчеркнула она.

Представитель МИД России назвала «откровенно вопиющей» позицию Германии, которая при этом продолжает выплачивать пособия немцам, служившим в войсках СС в период Второй мировой войны, и гражданам других стран, которые сотрудничали с Третьим рейхом.

Блокадникам и участникам обороны Ленинграда выплатят по ₽50 тыс.
Общество
Фото:Владислав Ногай / РИА Новости

В 2021 году Германия согласилась предоставить компенсацию и начать выплачивать пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

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Пенсию €375 от Германии решили назначить примерно 4,5 тыс. блокадников. Кроме того, выплаты назначили еще 800 евреям, которые во время войны были вынуждены скрываться во Франции, и 1200 евреям, скрывавшимся в Румынии.

В итоге речь шла примерно о 6,5 тыс. человек, которые в 2021 году проживали преимущественно в Израиле, а также в Северной Америке, странах бывшего СССР и Западной Европы.

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Теги
Мария Захарова Германия блокадники выплаты блокада Ленинграда евреи

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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