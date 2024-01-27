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Общество ,  
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Морское сообщение между Сахалином и материком восстановили после циклона

Морская переправа между Сахалином и материком открылась после циклона

Паромная переправа Холмск — Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть России, возобновила работу. Об этом сообщило Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области.

Паромы находятся в пути на Сахалин, их подход ожидается утром и днем 28 января. На линии Корсаков — Курилы к рейсу готовится «Павел Леонов». Отход в Южно-Курильск запланирован в 12:00 27 января.

Морское сообщение между Сахалином и материком приостановили 22 января из-за циклона, который вызвал порывистый ветер, обильные снегопады и метели. Также временно закрыли проезд на нескольких участках дорог, в том числе от Южно-Сахалинска до Синегорска. Движение пригородных поездов остановили до 28 января.

Как на Сахалине справляются с последствиями снежного шторма. Фоторепортаж
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Школьников юга Сахалина временно перевели на дистанционное обучение. Аэропорт Южно-Сахалинска с 23 января работал по фактической погоде, а с утра 25 января закрылся на сутки. Задержали более 40 рейсов.

Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко в эфире телеканала РБК рассказал, что улицы чистят от снега круглосуточно. «Фактически, если не чистить [снег], то все может остановиться за одни сутки», — сказал он.

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