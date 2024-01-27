Морское сообщение между Сахалином и материком восстановили после циклона
Паромная переправа Холмск — Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть России, возобновила работу. Об этом сообщило Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области.
Паромы находятся в пути на Сахалин, их подход ожидается утром и днем 28 января. На линии Корсаков — Курилы к рейсу готовится «Павел Леонов». Отход в Южно-Курильск запланирован в 12:00 27 января.
Морское сообщение между Сахалином и материком приостановили 22 января из-за циклона, который вызвал порывистый ветер, обильные снегопады и метели. Также временно закрыли проезд на нескольких участках дорог, в том числе от Южно-Сахалинска до Синегорска. Движение пригородных поездов остановили до 28 января.
Школьников юга Сахалина временно перевели на дистанционное обучение. Аэропорт Южно-Сахалинска с 23 января работал по фактической погоде, а с утра 25 января закрылся на сутки. Задержали более 40 рейсов.
Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко в эфире телеканала РБК рассказал, что улицы чистят от снега круглосуточно. «Фактически, если не чистить [снег], то все может остановиться за одни сутки», — сказал он.
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