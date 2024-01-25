Аэропорт в Южно-Сахалинске закрыли на сутки из-за циклона
Аэропорт Южно-Сахалинска закрыли на сутки из-за циклона, сообщила пресс-служба аэропорта в телеграм-канале.
«В связи с осложнениями по причине циклона, аэродром «Южно-Сахалинск» закрыт до 10.00 26 января. Авиакомпании вносят изменения в график движения воздушных судов», — говорится в сообщении.
В аэропорту уточнили, что циклон третьи сутки «препятствует выполнению рейсов». В настоящий момент в городе сильная метель, порывы ветра до 23 м/с и плохая видимость. По данным прогностической карты Гидрометцентра, на юге Сахалина объявлен оранжевый уровень погодной опасности, предупреждение действует до 21:00 25 января по местному времени.
Циклон обрушился на Сахалин утром 23 января. На острове идет сильный снег, порыва ветра достигают 30 м/с.
Днем 24 января в Южно-Сахалинске из-за непогоды объявили режим чрезвычайной ситуации, в городе остановили работу общественного транспорта. Власти рекомендовали работодателям перевести максимальное число сотрудников на удаленку, 25 января южно-сахалинские школьники, а также дети из прилегающих районов будут учиться в дистанционном формате.
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