Аэропорт в Южно-Сахалинске закрыли на сутки из-за циклона

Аэропорт Южно-Сахалинска закрыли на сутки из-за циклона, сообщила пресс-служба аэропорта в телеграм-канале.

«В связи с осложнениями по причине циклона, аэродром «Южно-Сахалинск» закрыт до 10.00 26 января. Авиакомпании вносят изменения в график движения воздушных судов», — говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что циклон третьи сутки «препятствует выполнению рейсов». В настоящий момент в городе сильная метель, порывы ветра до 23 м/с и плохая видимость. По данным прогностической карты Гидрометцентра, на юге Сахалина объявлен оранжевый уровень погодной опасности, предупреждение действует до 21:00 25 января по местному времени.

Циклон обрушился на Сахалин утром 23 января. На острове идет сильный снег, порыва ветра достигают 30 м/с.

Днем 24 января в Южно-Сахалинске из-за непогоды объявили режим чрезвычайной ситуации, в городе остановили работу общественного транспорта. Власти рекомендовали работодателям перевести максимальное число сотрудников на удаленку, 25 января южно-сахалинские школьники, а также дети из прилегающих районов будут учиться в дистанционном формате.