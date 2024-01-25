«Круглосуточно чистим»: губернатор — о борьбе с сугробами на Сахалине

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Властям Сахалина для поддержания жизнедеятельности в области приходится чистить дороги в постоянном режиме. Об этом в эфире телеканала РБК рассказал сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.

Фактически если не чистить [снег], то все может остановиться за одни сутки. А тут снег падал трое суток.

«Мы все время, непрерывно, круглосуточно чистим улицы. Все артерии основные, главные чистятся постоянно. Это позволяет работать всем учреждениям и предприятиям, которые занимаются жизнеобеспечением», — рассказал он.

На Сахалине уже несколько дней идет сильный снегопад из-за циклона. Жителям приходится иногда прокапывать тоннели в снегу для выхода из дома и откапывать машины. Аэропорт в Южно-Сахалинске закрыли на сутки из-за непогоды.