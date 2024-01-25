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«Круглосуточно чистим»: губернатор — о борьбе с сугробами на Сахалине

Сахалинский губернатор Лимаренко: мы круглосуточно чистим улицы от снега

«Круглосуточно чистим»: губернатор — о борьбе с сугробами на Сахалине
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Властям Сахалина для поддержания жизнедеятельности в области приходится чистить дороги в постоянном режиме. Об этом в эфире телеканала РБК рассказал сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.

Фактически если не чистить [снег], то все может остановиться за одни сутки. А тут снег падал трое суток.

«Мы все время, непрерывно, круглосуточно чистим улицы. Все артерии основные, главные чистятся постоянно. Это позволяет работать всем учреждениям и предприятиям, которые занимаются жизнеобеспечением», — рассказал он.

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Теги
Сахалин снегопад уборка снега
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