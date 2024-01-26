Как на Сахалине справляются с последствиями снежного шторма. Фоторепортаж

Сахалин четвертый день находится во власти мощного циклона, принесшего сильнейшие метели. Снегопад привел к приостановке авиа- и железнодорожного сообщения, перекрытию автомобильных дорог и перебоям в электроснабжении. Дорожные службы чистят магистрали в круглосуточном режиме, школьников перевели на дистанционное обучение. Как регион справляется с последствиями — в фоторепортаже РБК