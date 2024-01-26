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Как на Сахалине справляются с последствиями снежного шторма. Фоторепортаж

Сахалин четвертый день находится во власти мощного циклона, принесшего сильнейшие метели. Снегопад привел к приостановке авиа- и железнодорожного сообщения, перекрытию автомобильных дорог и перебоям в электроснабжении. Дорожные службы чистят магистрали в круглосуточном режиме, школьников перевели на дистанционное обучение. Как регион справляется с последствиями — в фоторепортаже РБК
Снежный циклон обрушился на Сахалин 23 января и оказался одним из самых продолжительных за последние годы. Жителям иногда приходилось прокапывать тоннели в снегу, чтобы выйти из дома. Чтобы поддерживать работу предприятий жизнеобеспечения, дороги чистят в непрерывном режиме&nbsp;&mdash; круглосуточно, заявил сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Снежный циклон обрушился на Сахалин 23 января и оказался одним из самых продолжительных за последние годы. Жителям иногда приходилось прокапывать тоннели в снегу, чтобы выйти из дома. Чтобы поддерживать работу предприятий жизнеобеспечения, дороги чистят в непрерывном режиме — круглосуточно, заявил сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.

26 января из-за большого количества снега на дорогах в Южно-Сахалинске не работал общественный транспорт. В мэрии заявили, что занимаются расчисткой улиц, и попросили не пользоваться автомобилями.
Фото: ТАСС

26 января из-за большого количества снега на дорогах в Южно-Сахалинске не работал общественный транспорт. В мэрии заявили, что занимаются расчисткой улиц, и попросили не пользоваться автомобилями.

До понедельника школы переведены на дистанционное обучение, в детских садах сформированы дежурные группы.
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

До понедельника школы переведены на дистанционное обучение, в детских садах сформированы дежурные группы.

Из-за сильной метели аэропорт Южно-Сахалинска с 23 января работал по фактической погоде, а с утра 25 января закрылся. Было задержано более 40 рейсов. Аэропорт смог возобновить работу вечером по местному времени 26 января&nbsp;&mdash; для пассажиров организовали специальные шаттлы.
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Из-за сильной метели аэропорт Южно-Сахалинска с 23 января работал по фактической погоде, а с утра 25 января закрылся. Было задержано более 40 рейсов. Аэропорт смог возобновить работу вечером по местному времени 26 января — для пассажиров организовали специальные шаттлы.

Снег привел к задержкам поездов дальнего следования. А 25 и 26 января на Сахалине отменили все пригородные поезда.
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Снег привел к задержкам поездов дальнего следования. А 25 и 26 января на Сахалине отменили все пригородные поезда.

&laquo;Главная задача на ближайшие 24 часа&nbsp;&mdash; подготовить дороги к возобновлению работы общественного транспорта. Это касается такси, автобусов и железной дороги&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. К 26 января, по его словам, основные магистрали региона были &laquo;практически везде&raquo; расчищены на полторы полосы.
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

«Главная задача на ближайшие 24 часа — подготовить дороги к возобновлению работы общественного транспорта. Это касается такси, автобусов и железной дороги», — заявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. К 26 января, по его словам, основные магистрали региона были «практически везде» расчищены на полторы полосы.

По состоянию на 26 января все предприятия пищевой промышленности работают штатно и отгружают готовую продукцию, заявила министр сельского хозяйства и торговли региона Инна Павленко. Основная задача предприятий сейчас&nbsp;&mdash; расчистить подъездные пути.
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

По состоянию на 26 января все предприятия пищевой промышленности работают штатно и отгружают готовую продукцию, заявила министр сельского хозяйства и торговли региона Инна Павленко. Основная задача предприятий сейчас — расчистить подъездные пути.

Власти призвали жителей самостоятельно расчищать свои машины, чтобы снизить риск их повреждения при уборке дворов спецтехникой.
Фото: ТАСС

Власти призвали жителей самостоятельно расчищать свои машины, чтобы снизить риск их повреждения при уборке дворов спецтехникой.

Из-за мощного циклона часть населенных пунктов временно осталась без света: под тяжестью снега оборвались линии электропередачи. Аварийные отключения затронули несколько районов. Перебои с энергоснабжением 26 января также наблюдались в Южно-Сахалинске.
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Из-за мощного циклона часть населенных пунктов временно осталась без света: под тяжестью снега оборвались линии электропередачи. Аварийные отключения затронули несколько районов. Перебои с энергоснабжением 26 января также наблюдались в Южно-Сахалинске.

Приостановлен вывоз бытовых отходов, сообщил вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша. &laquo;Сейчас вывоза нет, потому что физически невозможно добраться. Во-первых, сейчас задача&nbsp;&mdash; прочистить дорогу к мусорному полигону. При сильном ветре это было сделать невозможно. Все заметало в течение 15&ndash;20 минут&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказал он.
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Приостановлен вывоз бытовых отходов, сообщил вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша. «Сейчас вывоза нет, потому что физически невозможно добраться. Во-первых, сейчас задача — прочистить дорогу к мусорному полигону. При сильном ветре это было сделать невозможно. Все заметало в течение 15–20 минут», — рассказал он.

На 25 января МЧС эвакуировало на снегоболотоходной технике 14 человек, в том числе двоих детей. Оказана помощь 115 автомобилистам, чьи машины оказались в снежном плену на дорогах Южно-Сахалинска.
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

На 25 января МЧС эвакуировало на снегоболотоходной технике 14 человек, в том числе двоих детей. Оказана помощь 115 автомобилистам, чьи машины оказались в снежном плену на дорогах Южно-Сахалинска.

С 24 января из-за непогоды в Южно-Сахалинске действует режим ЧС. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал предприятия перевести сотрудников на удаленный режим работы.
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

С 24 января из-за непогоды в Южно-Сахалинске действует режим ЧС. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал предприятия перевести сотрудников на удаленный режим работы.

По прогнозам синоптиков, циклон завершится к концу недели, небольшие осадки продолжатся в субботу.
Фото: ТАСС

По прогнозам синоптиков, циклон завершится к концу недели, небольшие осадки продолжатся в субботу.

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