Сбой в работе мессенджеров объяснили профилактикой Роскомнадзора

Минцифры Якутии: сбой в работе мессенджеров связан с профилактикой Роскомнадзора

Заместитель министра цифрового развития Республики Саха Андрей Суслов связал сбои в работе мессенджеров с профилактикой, которую проводит Роскомнадзор. На Якутию приходится 3% сообщений о неполадках в работе Telegram и 4% — о сбоях в WhatsApp.

«На данный момент все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. В работе мессенджеров был технический сбой, ведутся профилактические работы, согласованные с Роскомнадзором», — приводит «Улус.Медиа» заявление замминистра.

В ночь на 24 января российские пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера, количество таких сообщений достигло 4,5 тыс., следует из данных сервиса «Сбой.рф».

Наибольшее количество сбоев зафиксировано в Новосибирской области — 32% от общего числа, в Хабаровском крае — 21%, в Москве — 11% и в Санкт-Петербурге — 8%.

Кроме того, сообщения о неполадках в работе мессенджера появляются в Приморском крае, Якутии, Амурской области, Камчатском крае, Башкирии, Иркутской области, Краснодарском крае, Московской, Челябинской и Волгоградской областях, а также в Татарстане и на Сахалине.

Также о сбоях сообщают пользователи WhatsApp. Наибольшее число уведомлений о неполадках приходится на Хабаровский край — 31% от общего количества, Новосибирскую область — 18%, Москву — 11%, Приморский край — 10%, Санкт-Петербург — 8% и Амурскую область — 6%.