Британские власти представили новый официальный портрет Карла III
Кабинет министров Великобритании утвердил новый официальный портрет короля Карла III для государственных учреждений, сообщила пресс-служба правительства.
«На портрете, сделанном в Виндзорском замке в прошлом году фотографом Хьюго Бернандом, его величество изображен в форме адмирала Королевского флота, с официальными медалями и наградами», — говорится в описании к фотографии.
Копию портрета бесплатно можно будет разместить в зданиях местных органов власти, судов, школ, полиции, пожарных и спасательных служб.
В феврале набор мест, где можно повесить портрет короля, расширят — в него войдут здания городских, приходских и общественных советов, а также кадетских отрядов, спонсируемых Минобороны.
Правительство Британии выделило для этой цели £8 млн. Антимонархическое движение «Республика» назвало эту инициативу «позорной тратой денег».
«В то время когда большинство местных советов повышают налоги и сокращают государственные услуги, когда школы и больницы испытывают трудности, потратить даже £1 на эту ерунду было бы слишком много», — сказал исполнительный директор движения Грэм Смит.
Карл III стал новым королем Великобритании в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II. 30 сентября того же года Монетный двор впервые показал монеты с изображением главы государства. Рельеф с изображением короля, размещенный на монете, создал британский скульптор Мартин Дженнингс. Монарх лично одобрил изображение.
По традиции профиль монарха обращен влево, в противоположную сторону от профиля Елизаветы II, предшественницы сына на троне. В декабре монеты с изображением нового короля номиналом 50 пенсов вышли в обращение.
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