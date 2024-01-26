 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские военные за неделю нанесли 13 ударов по объектам ВПК Украины

Минобороны: армия России нанесла 13 ударов по объектам ВПК Украины за неделю
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные за неделю с 20 по 26 января нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним, сообщило Минобороны.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты были поражены», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что под удары российской армии попали арсеналы, военная аэродромная инфраструктура и базы горючего ВСУ.

Кулеба призвал не считать неудачи ВСУ предлогом для сокращения помощи
Политика
Фото:Reuters

23 января Минобороны сообщило, что на херсонском направлении российские военные поразили пункт управления оперативно-тактической группы Вооруженных сил Украины «Лиман». Кроме того, на херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

В тот же день ведомство рассказало о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам ВПК Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.

В Минобороны не уточнили, по каким именно районам наносились удары. Представители администраций Киева и Харьковской области в этот день сообщили о взрывах. В Харькове на время прервалась подача электроэнергии.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Минобороны ВПК Украина российские военные ВСУ
Материалы по теме
FT сообщила о «повисшей на волоске» помощи США Украине из-за Трампа
Политика
Кремль оценил отказ Киева продлить контракт на транзит газа
Бизнес
Комитет сената США поддержал законопроект о передаче активов России Киеву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 16:29
МВД решило ужесточить ответственность за сокрытие номеров на машинах Общество, 19:12
Совет Совкомбанка утвердил стратегию социальных инвестиций Пресс-релиз, 19:11
Путин заявил, что Россия пытается прекратить войну в Донбассе Политика, 19:06
Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации на Украине Политика, 19:03
Даниил Медведев заявил о гордости за свою игру на Australian Open Спорт, 18:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:50
Российские военные за неделю нанесли 13 ударов по объектам ВПК Украины Политика, 18:49
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Авангард» отыгрался с 0:2 и впервые в сезоне КХЛ победил «Ак Барс» Спорт, 18:47
Мосбиржа с 6 февраля допустила акции «Делимобиля» к торгам Инвестиции, 18:44
Суд принял иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Ивлеевой Общество, 18:39
За что ценители статусной недвижимости полюбили Luzhniki Collection Недвижимость, 18:35
«Камаз» объяснил рост числа жалоб на импортозамещенный премиум-грузовик Бизнес, 18:30
Нетаньяху отверг обвинения в геноциде в Газе после вердикта суда ООН Политика, 18:27
FT сообщила о «повисшей на волоске» помощи США Украине из-за Трампа Политика, 17:59