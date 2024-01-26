Российские военные за неделю нанесли 13 ударов по объектам ВПК Украины
Российские военные за неделю с 20 по 26 января нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним, сообщило Минобороны.
«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты были поражены», — уточнили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что под удары российской армии попали арсеналы, военная аэродромная инфраструктура и базы горючего ВСУ.
23 января Минобороны сообщило, что на херсонском направлении российские военные поразили пункт управления оперативно-тактической группы Вооруженных сил Украины «Лиман». Кроме того, на херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
В тот же день ведомство рассказало о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам ВПК Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.
В Минобороны не уточнили, по каким именно районам наносились удары. Представители администраций Киева и Харьковской области в этот день сообщили о взрывах. В Харькове на время прервалась подача электроэнергии.
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