Минобороны сообщило о групповом ударе по производителям оружия на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что утром был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.

В военном ведомстве не уточнили, по каким конкретно районам наносились удары. Утром о взрывах сообщали представители администраций Киева и Харьковской области. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказывал о вызовах экстренных служб в Соломенском районе. В Харькове на время пропадала подача электроэнергии.

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