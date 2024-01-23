Минобороны сообщило о поражении пункта управления группировки ВСУ «Лиман»

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На херсонском направлении Вооруженные силы России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман». Об этом в сводке сообщило Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман», живая сила и военная техника в 147 районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, на херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Также Минобороны сообщило, что военные инженеры группировки войск «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях на нескольких участках на купянском направлении.

Накануне ведомство отчиталось о сбитом украинском штурмовике Су-25. Также российские силы ПВО перехватили шесть крылатых ракет Storm Shadow.

Минобороны периодически сообщает об ударах по командным пунктам украинской армии. В начале декабря военное ведомство заявило, что российские военные поразили заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования «Восток» Вооруженных сил Украины в районе Днепропетровска (украинское название — Днепр).



Кроме того, российские силы тогда атаковали склады горючего украинских военных в районе городов Миргорода в Полтавской области и Хмельницкого в Хмельницкой области. Также был поражен арсенал боеприпасов в Николаевской области Украины, отметили в ведомстве.

В июне 2023 года российская военная авиация поразила командный пункт 81-й аэромобильной бригады украинских военных в районе Северска в ДНР.

