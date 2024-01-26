СК опубликовал кадры с места крушения Ил-76

Следственный комитет показал кадры с места крушения Ил-76 в Белгородской области. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Военный самолет Ил-76, следовавший из Москвы в Белгород, потерпел крушение 24 января недалеко от села Яблоново. Все находившиеся на борту погибли. Минобороны сообщало, что там были 74 человека, среди них — 65 украинских военнопленных. Они должны были принять участие в обмене в формате «192 на 192», уточнял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

В Минобороны рассказали, что самолет сбили силы ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Ракета была запущена с территории Харьковской области, с позиции в районе населенного пункта Липцы. Радиолокаторы ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет.

Российские власти возложили ответственность за катастрофу на Украину. Крушение Ил-76 в следственном комитете квалифицировали как теракт и завели уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК).