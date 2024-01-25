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Путин поздравил с Татьяниным днем студентов, аспирантов и преподавателей

Владимир Путин в Калининграде поздравил студентов с Татьяниным днем
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем российского студенчества всех студентов, преподавателей и аспирантов. Поздравление прозвучало во время визита главы государства в калининградский университет имени Канта.

«Поздравляю вас, всех студентов нашей страны, аспирантов, преподавателей и выпускников. Все мы помним, что мы когда-то учились в университете, в институте. И, конечно, это незабываемые годы», — сказал он (цитата по ТАСС).

Кроме того, Путин пожелал студентам хорошо учиться и всегда быть на гребне событий. Он также указал на то, что Россия активно развивается в период, когда мир находится на стадии фундаментальных изменений.

Путин прибыл в Калининград
Политика
Владимир Путин

«Все, что происходит в мире вокруг нас, быстро, интенсивно и интересно развивается. Но для того, чтобы чувствовать себя полноценным участником этого процесса, нужно хорошо учиться, не жалеть для этого времени, не жалеть сил и быть всегда на гребне происходящих событий», — заключил Путин.

День российского студенчества (Татьянин день) празднуют 25 января. В 1755 году в эту дату был основан Московский университет. В 1791 году также 25 января при нем освятили домовый храм имени святой мученицы Татианы. Татьяной звали мать инициатора учреждения Московского университета Ивана Шувалова.

В 2005 году за 25 января официально закрепили название «День российского студенчества».

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