Путин прибыл в Калининград

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Калининград, передает ТАСС.

Первым пунктом визита главы государства станет Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, где он встретится и пообщается со студентами, рассказывал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

После этого президент поедет в администрацию Калининградской области, где встретится с губернатором Антоном Алихановым и проведет там совещание по социально-экономическому развитию региона. Также Путин в режиме видео-конференц-связи откроет предприятие завода «Энкор», который производит панели для солнечных батарей.

Песков отметил, что визит российского президента в Калининград не является «месседжем странам НАТО». Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это не месседж странам НАТО. Это главное, чем занимается президент. А главное — это не месседжи посылать, а то, что он делает уже много лет, — работает над развитием нашей страны и наших регионов, развивает экономику, проекты социально-экономического развития отдельно взятых регионов, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Перед поездкой Путина в Калининград Россия не запрашивала прямого воздушного коридора у Литвы, которая граничит с регионом на западе, сообщил Песков.

При этом между Литвой и Польшей есть Сувалкский коридор, участок территории длиной около 100 км, который называют «сухопутным коридором» с Калининградской и Гродненской областями России и Белоруссии.