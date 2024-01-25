Финские пограничники задержали 18 мигрантов вблизи границы с Россией

Погранслужба Финляндии задержала 18 мигрантов недалеко от границы с Россией

Фото: Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters

Пограничная охрана Финляндии задержала 18 выходцев с Ближнего Востока, которых подозревают в нарушении госграницы, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии 25 января 2024 года задержала 18 человек, подозреваемых в нарушении государственной границы в Иматре, к северу от пункта пересечения границы», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что задержанные пересекли государственную границу пешком. В группе были мужчины, женщины и дети. По предварительной информации, это выходцы с Ближнего Востока, они попросили предоставить им убежище.

Пограничники ведут расследование инцидента.

КПП «Иматра», рядом с которым произошло задержание, находится на границе Финляндии с Россией. Название КПП с российской стороны — «Светогорск».

12 января финская погранохрана отчиталась о задержании 11 человек, которых также подозревали в нарушении госграницы. Задержание произошло в муниципалитете Лаппеэнранта, вблизи границы с Россией. Тогда речь шла об иранцах, которые после задержания попросили предоставить им убежище.

Замкомандующего пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен отметил, что иранские беженцы рассказали о помощнике, который помогал им пересечь границу. В погранохране также сказали, что проведут «расследование инцидента в сотрудничестве с пограничной службой России».

Финляндия 11 января продлила режим закрытия границы с Россией — не работают все погранпереходы. Новые ограничительные меры были введены до 11 февраля. Первый раз Хельсинки закрыл КПП на восточной границе в середине ноября, обосновав это тем, что Москва якобы содействует в пересечении границы ближневосточным и африканским мигрантам, которые хотят попасть в Финляндию.

14 декабря финская сторона открыла два КПП, однако вскоре закрыла вновь, из-за того что в первый же день на границе оказалось более 100 беженцев.

Издание Ilta-Sanomat сообщило со ссылкой на источник в правительстве, что власти Финляндии решили не открывать границу с Россией с 11 февраля. «Мы позаботимся о том, чтобы границу не пришлось открывать даже на короткое время», — сказал источник.