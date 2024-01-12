Финские пограничники сообщили о задержании 11 проникших из России иранцев

Фото: raja.fi

Пограничная охрана Финляндии задержала 11 человек, которых подозревают в нарушении госграницы, сообщила пресс-служба ведомства.

«11 января 2024 года пограничная служба Юго-Восточной Финляндии арестовала 11 человек по подозрению в незаконном пересечении государственной границы в Лаппеэнранте», — говорится в сообщении.

Задержание произошло в муниципалитете Лаппеэнранта, вблизи с границей с Россией.

По информации ведомства, незаконно оказавшиеся на территории Финляндии мужчины — граждане Ирана. После ареста все они попросили предоставить им убежище.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что группе было оказано содействие в несанкционированном пересечении границы на российской стороне», — отметили финские пограничники. Они также заверили, что продолжат «расследование инцидента в сотрудничестве с пограничной службой Российской Федерации».

Заместитель командующего пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен сообщил, что иранские беженцы рассказали о помощнике, который содействовал пересечению границы, пишет Yle.

11 января Финляндия в очередной раз продлила режим закрытия границы с Россией — не работают все погранпереходы. Новые ограничительные меры действуют до 11 февраля. Первый раз Хельсинки закрыл погранпереходы на восточной границе в середине ноября, обвинив Москву в пособничестве просителям убежища, которые стремились в Финляндию.

14 декабря финская сторона открыла два КПП, однако вскоре отменила это решение из-за того, что в первый же день на границе оказались более 100 беженцев.