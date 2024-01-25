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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил, что пилоты сбитого Ил-76 сумели увести самолет от села

Гладков: пилоты сбитого Ил-76 сумели увести самолет от села Яблоново
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

Сбитый 24 января в Белгородской области военно-транспортный самолет Ил-76 мог упасть на село Яблоново, однако пилоты сумели увести машину в сторону от жилых домов.

Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям летчиков самолет не упал в черте села Яблоново. Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители», — написал глава региона.

Он принес соболезнования семьям погибших российских военнослужащих.

Гладков сообщил, что пилоты сбитого Ил-76 сумели увести самолет от села
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Крушение военного самолета Ил-76 произошло около 11 часов утра 24 января. По данным российского Минобороны, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса, находящегося в Харьковской области Украины. МИД России возложил вину за крушение самолета на Киев.

На борту, как сообщили в военном ведомстве, находились 74 человека, из них — 65 украинских военнопленных, шестеро членов экипажа и еще трое сопровождающих, все они погибли. Членами экипажа оказались летчики, служившие в оренбургском полку военно-транспортной авиации.

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В тот день между Россией и Украиной должен был пройти обмен пленными по формуле «192 на 192», сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В военной разведке Украины подтвердили планы об обмене пленными в среду, но заявили, что их не проинформировали о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы.

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Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область Ил-76 самолет авиакатастрофа пилоты
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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