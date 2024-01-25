В Оренбургской области произошел взрыв на фекальной станции
В Новотроицке Оренбургской области произошло обрушение здания канализационно-насосной станции, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Местный портал «НоКС ТВ» уточняет, что на центральной фекальной станции города произошел взрыв.
«Сегодня в 11:20 поступило сообщение об обрушении на насосно-фекальной станции на улице Фрунзе в Новотроицке. На месте работают сотрудники регионального управления МЧС, оперативные службы региона», — говорится в сообщении ведомства.
Трое человек пострадали, под завалами могут находиться еще семеро, рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб. Позже в МЧС подтвердили информацию о трех пострадавших, их передали медработникам.
На месте происшествия ведется разбор завалов. В Новотроицке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Позднее телеграм-канал Shot сообщил, что один человек погиб, он, как и трое пострадавших, был работником объекта. Позже информацию о гибели одного человека подтвердили ТАСС в ЕДДС.
17 января в Ростовской области произошел взрыв на Шахтинском полиэфирном заводе, после чего начался пожар. Пострадали десять человек. По данным МЧС, загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Пожар локализован на площади 360 кв. м. Губернатор Ростовской области Василий Голубев исключил версию, что причиной ЧП на заводе стало падение дрона.
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