Губернатор исключил версию с падением дрона на завод в Шахтах
Версия, что пожар на Шахтинском полиэфирном заводе произошел в результате падения беспилотника, не подтверждается, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.
«В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало», — написал он.
По данным МЧС, на заводе в поселке Гидропривод загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Пожар локализован на площади 360 кв. м. Ему присвоен третий ранг сложности, уточнил начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов в комментарии. В тушении задействованы 58 пожарных и 17 единиц техники.
Пострадали три человека, сообщил глава администрации Шахт Андрей Горцевской. По его словам, на территории ООО «Шахтинский полиэфирный завод» был зафиксирован «хлопок», после чего возник пожар на площади до 1 тыс. кв. м.
Депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина также написала в телеграм-канале, что на полимерном заводе «Авангард» в Шахтах произошел взрыв.
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