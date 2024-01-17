Губернатор Голубев исключил версию с падением дрона на завод в Шахтах

Губернатор исключил версию с падением дрона на завод в Шахтах

По данным военных, ПВО во время взрыва и пожара на Шахтинском полиэфирном заводе не работала, сообщил Василий Голубев. В результате происшествия пострадали три человека. Пожар локализован на площади более 300 кв. м

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Версия, что пожар на Шахтинском полиэфирном заводе произошел в результате падения беспилотника, не подтверждается, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало», — написал он.

По данным МЧС, на заводе в поселке Гидропривод загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Пожар локализован на площади 360 кв. м. Ему присвоен третий ранг сложности, уточнил начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов в комментарии. В тушении задействованы 58 пожарных и 17 единиц техники.

Пострадали три человека, сообщил глава администрации Шахт Андрей Горцевской. По его словам, на территории ООО «Шахтинский полиэфирный завод» был зафиксирован «хлопок», после чего возник пожар на площади до 1 тыс. кв. м.

Депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина также написала в телеграм-канале, что на полимерном заводе «Авангард» в Шахтах произошел взрыв.