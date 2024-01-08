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Общество ,  
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Власти Киева опровергли прорыв канализации на западе города

Власти Киева опровергли прорыв канализации в Святошинском районе
О прорыве канализации и затоплении улицы на западе Киева нечистотами писало издание «Зеркало недели» со ссылкой на местные телеграм-каналы. Власти города сообщил, что произошла утечка холодной воды

Городские службы Киева ликвидируют повреждение водопровода и затопление проезжей части на бульваре Жюля Верна в Святошинском районе (находится на западе города), сообщила администрация украинской столицы в своем телеграм-канале.

Издание «Зеркало недели» ранее написало со ссылкой на местные телеграм-каналы, что в этом районе произошел масштабный прорыв канализации. Власти города заявили, что это не соответствует действительности. «Подчеркиваем, что произошла утечка именно холодной воды», — сказали в городской администрации.

Там добавили, что авария произошла вечером 7 января, без воды остались два жилых дома, утечка уже локализована.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

После прогремевших в Киеве 2 января взрывов и повреждения линии электропередачи около 260 тыс. человек остались без света, заявляли в Минэнерго Украины. К вечеру того же дня энергокомпания ДТЭК сообщала, что электроснабжение в Святошинском, Шевченковском, Подольском и Оболонском районах было полностью восстановлено. В Минобороны России 2 января заявляли, что российские военные нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и его пригородах.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Киев канализация холодная вода прорыв утечка
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