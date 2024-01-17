Момент взрыва на заводе в Ростовской области. Видео
Появились кадры взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе. На них видно, как взрывом на части разносит крышу здания. Взрыв и пожар произошли утром 17 января. После этого возник пожар на площади 350 кв. м. Пострадали девять человек.
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