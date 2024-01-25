В Белгороде объявляли о ракетной опасности

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В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщила пресс-служба администрации города в телеграм-канале.

«РСЧС: г. Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Спустя примерно десять минут сирены отключили.

Накануне в городе тоже объявляли ракетную опасность. 24 января около 11:00 в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76. По данным Минобороны России, на его борту находились 74 человека, из которых 65 — украинские военнопленные, шестеро — члены экипажа и еще трое сопровождающих, все они погибли. Самолет был атакован из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса, утверждают в военном ведомстве. МИД России назвал произошедшее терактом и возложил ответственность на Украину.

В тот день между Россией и Украиной должен был пройти обмен пленными по формуле «192 на 192», говорил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. В военной разведке Украины подтвердили, что на среду был запланирован обмен пленными. При этом ведомство заявило, что Украину не проинформировали о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании произошедшего.