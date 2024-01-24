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Военная операция на Украине ,  
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Очевидцы рассказали о крушении Ил-76 под Белгородом

Жители Белгородской области услышали не менее двух взрывов при падении Ил-76
Сюжет
Военная операция на Украине

Очевидцы рассказали о крушении Ил-76 под Белгородом
Video

Жительница Белгородской области сказала, что слышала два взрыва при падении российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. Видео с рассказом женщины опубликовало видеоагентство Ruptly.

Очевидица рассказала, что была дома, услышала гул самолета и открыла окно. Через некоторое время прогремел взрыв. «Черный дым и огонь прям. Потом второй взрыв, уже как густой белый дым», — рассказала она.

Женщина уточнила, что не видела самолет. Она подумала, что началась стрельба и хотела спрятаться в укрытие вместе с внуком. «А потом уже сказали, что самолет», — сказала она.

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Обстановка у места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области

Еще одна местная жительница добавила, что увидела «зарево большое и клубы дыма черного». После этого она позвонила по номеру «112» и главе района. Затем, по ее словам, «начали съезжаться все службы».

Третья жительница Белгородской области также рассказала, что услышала гул в небе, в ее дворе сильно лаяли собаки. Когда она вышла из дома на улицу, прогремел «сильный взрыв». «За моими ограждениями сильный дым был, прямо клубками черными шло. Я, естественно, испугалась очень сильно», — призналась она.

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Женщина считает, что пилот пытался отвести самолет от села. Она поблагодарила погибшего за то, что «уберег», и выразила свои соболезнования.

Другой житель района утверждает, что слышал четыре хлопка. После этого «пошла вибрация по всему: по земле, по дому, по окнам».

Самолет Ил-76 разбился 24 января около 11:00 мск, сообщили в Минобороны России. На его борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, рассказали в ведомстве. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что все находившиеся на борту погибли.

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Теги
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