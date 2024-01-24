В Белгороде объявили о ракетной опасности
Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам», — написал он.
Глава региона также посоветовал жителям укрыться в помещении, в котором нет окон, таких как коридор, ванная, туалет, кладовая.
«Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — рекомендовал Гладков.
Ранее начальник ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов призвал сотрудников компаний и предприятий Белгорода сообщать в органы власти о работодателях, которые наказывают за опоздание после предупреждения о ракетной опасности.
Он предупредил, что жителям города после сигнала о ракетной опасности следует не выходить из дома, даже если они опаздывают на работу.
«Остаться дома и сохранить свою жизнь. А работодатель если не поймет, тогда, соответственно, в органы власти обратиться, чтобы защитить вас. Эта ситуация должна быть понятной каждому работодателю», — сказал тогда Потапов.
Он пояснил, что время объявления о ракетной опасности и отбоя тревоги фиксируется. Помещения или укрытия следует покидать только после того, как ракетная опасность будет отменена.
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