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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили о ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгороде объявили о ракетной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам», — написал он.

Глава региона также посоветовал жителям укрыться в помещении, в котором нет окон, таких как коридор, ванная, туалет, кладовая.

«Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — рекомендовал Гладков.

Жителям Белгорода разрешили опаздывать на работу при ракетной тревоге
Политика
Белгород

Ранее начальник ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов призвал сотрудников компаний и предприятий Белгорода сообщать в органы власти о работодателях, которые наказывают за опоздание после предупреждения о ракетной опасности.

Он предупредил, что жителям города после сигнала о ракетной опасности следует не выходить из дома, даже если они опаздывают на работу.

«Остаться дома и сохранить свою жизнь. А работодатель если не поймет, тогда, соответственно, в органы власти обратиться, чтобы защитить вас. Эта ситуация должна быть понятной каждому работодателю», — сказал тогда Потапов.

Он пояснил, что время объявления о ракетной опасности и отбоя тревоги фиксируется. Помещения или укрытия следует покидать только после того, как ракетная опасность будет отменена.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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