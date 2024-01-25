 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Суд ООН 26 января вынесет решение по иску ЮАР к Израилю о геноциде в Газе

Суд ООН вынесет решение по иску ЮАР к Израилю о геноциде в Газе 26 января
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Международный суд ООН в Гааге огласит свое решение по иску ЮАР к Израилю о возможном геноциде ЦАХАЛ в секторе Газа 26 января, сообщила пресс-служба суда в соцсети X (ранее Twitter).

«Международный суд ООН вынесет свое решение по иску о принятии временных мер, который подала ЮАР по делу «Южная Африка против Израиля», в эту пятницу, 26 января 2024 года, в 13:00 (Гаага)», — говорится в сообщении.

29 декабря 2023 года южноафриканская республика подала в суд ООН иск к Израилю, обвинив его в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, одобренной в 1948 году.

По мнению властей ЮАР, Израиль совершает геноцид в секторе Газа и не предпринимает никаких действий для наказания тех, кто занимается подстрекательством к нему. Южноафриканская республика обвинила страну в «неизбирательном применении силы и насильственном выселении жителей».

Постпред Израиля предложил ООН сесть на скамью подсудимых в Гааге
Политика
Гилад Эрдан

МИД Израиля отверг обвинения со стороны ЮАР, назвав их необоснованными и не имеющими юридической силы. Постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан заявил, что ООН должна предстать перед судом в Гааге как соучастник преступлений палестинской группировки ХАМАС.

США и несколько западных стран сочли обвинения в адрес Израиля в геноциде необоснованными. Вашингтон заявил, что не считает действия израильской армии в секторе Газа геноцидом. Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Израиль действует в соответствии со своим правом на самооборону в отношении ХАМАС, но не против гражданского населения сектора Газа.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Axios в начале января писал, что МИД Израиля дал указание посольствам оказывать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах, чтобы они выступили с заявлениями против процесса в Международном суде ООН. Haaretz отмечала, что судебное разбирательство может подкрепить обвинения в геноциде против Израиля, что приведет к его дипломатической изоляции, бойкоту и санкциям.

Теги
ЮАР ООН сектор Газа геноцид Израиль ЦАХАЛ
Материалы по теме
Израиль в суде ООН отверг обвинения в геноциде в секторе Газа
Политика
Reuters узнал о предварительном соглашении ХАМАС и Израиля по перемирию
Политика
CNN узнал об израильском предложении лидерам ХАМАС покинуть сектор Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 96,17 (+0,34) Инвестиции, 24 янв, 16:50 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 88,28 (+0,36) Инвестиции, 24 янв, 16:50
Власти сообщили о повреждении промышленного объекта в Одессе Политика, 05:04
Сенатор обвинил конгресс США в нежелании наладить отношения с Россией Политика, 04:40
Лондон использует опыт обучения украинцев для подготовки «армии граждан» Политика, 04:32
Суд ООН 26 января вынесет решение по иску ЮАР к Израилю о геноциде в Газе Политика, 03:57
Аэропорт Сочи заработал в штатном режиме Общество, 03:16
Суд конфисковал дом Ходорковского в «Яблоневом саду» Политика, 03:11
Симоньян сообщила, что список пленных с Ил-76 согласовали три дня назад Политика, 02:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Хуситы сообщили о столкновении с кораблями США в Аденском заливе Политика, 02:25
Зеленский отменил поездку по Украине из-за крушения Ил-76 Политика, 02:01
Politico узнала об опасениях ЕС использовать активы России для Украины Политика, 01:44
Аэропорт Сочи вводил ограничения на прием рейсов Общество, 01:42
Эстония заявила, что создание «линии обороны» не связана с угрозой войны Политика, 01:13
На нефтебазе в Туапсе произошел пожар Политика, 00:55
«РИА Новости» сообщило о деле на проводницу из-за гибели кота Твикса Общество, 00:50