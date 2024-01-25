Суд ООН вынесет решение по иску ЮАР к Израилю о геноциде в Газе 26 января

Суд ООН 26 января вынесет решение по иску ЮАР к Израилю о геноциде в Газе

Международный суд ООН в Гааге огласит свое решение по иску ЮАР к Израилю о возможном геноциде ЦАХАЛ в секторе Газа 26 января, сообщила пресс-служба суда в соцсети X (ранее Twitter).

«Международный суд ООН вынесет свое решение по иску о принятии временных мер, который подала ЮАР по делу «Южная Африка против Израиля», в эту пятницу, 26 января 2024 года, в 13:00 (Гаага)», — говорится в сообщении.

29 декабря 2023 года южноафриканская республика подала в суд ООН иск к Израилю, обвинив его в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, одобренной в 1948 году.

По мнению властей ЮАР, Израиль совершает геноцид в секторе Газа и не предпринимает никаких действий для наказания тех, кто занимается подстрекательством к нему. Южноафриканская республика обвинила страну в «неизбирательном применении силы и насильственном выселении жителей».

МИД Израиля отверг обвинения со стороны ЮАР, назвав их необоснованными и не имеющими юридической силы. Постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан заявил, что ООН должна предстать перед судом в Гааге как соучастник преступлений палестинской группировки ХАМАС.

США и несколько западных стран сочли обвинения в адрес Израиля в геноциде необоснованными. Вашингтон заявил, что не считает действия израильской армии в секторе Газа геноцидом. Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Израиль действует в соответствии со своим правом на самооборону в отношении ХАМАС, но не против гражданского населения сектора Газа.

Axios в начале января писал, что МИД Израиля дал указание посольствам оказывать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах, чтобы они выступили с заявлениями против процесса в Международном суде ООН. Haaretz отмечала, что судебное разбирательство может подкрепить обвинения в геноциде против Израиля, что приведет к его дипломатической изоляции, бойкоту и санкциям.