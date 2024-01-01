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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Haaretz узнала об опасениях Израиля по поводу обвинений в суде ООН

Haaretz: Израиль опасается обвинения в геноциде в Международном суде ООН в Гааге
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Израиль связан обязательствами перед Международным судом ООН и ратифицировал конвенцию о предупреждении геноцида, отмечает издание. Израильские власти начинают подготовку к рассмотрению жалобы, которую подала ЮАР
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Yossi Zeliger / Reuters)

Израильские органы безопасности и прокуратура обеспокоены тем, что Международный суд ООН может обвинить Израиль в геноциде в секторе Газа после того, как в инстанцию обратились власти ЮАР, пишет Haaretz.

По данным газеты, неназванный эксперт по правовым вопросам предупредил руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), включая начальника Генштаба Херци Ха-Леви о реальной возможности того, что суд ООН примет решение с требованием прекратить огонь в Газе. Военные и прокуратура Израиля уже начали подготовку к рассмотрению жалобы, совещание по этому вопросу состоится в МИД страны 1 января, отмечает издание.

Судебное разбирательство в суде ООН может подкрепить обвинения в геноциде против Израиля, привести к его дипломатической изоляции, бойкоту и санкциям, говорится в статье.

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Фото: David Silverman / Getty Images

В отличии от Международного уголовного суд (МУС), юрисдикцию которого Израиль не признает, страна связана обязательствами перед Международным судом ООН, пишет газета. Кроме того, Израиль подписал и ратифицировал конвенцию ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании на него. Государство, подписавшее документ, может пожаловаться на другую страну, даже если напрямую не сталкивается с ущербом от предполагаемых преступлений.

Власти ЮАР (подписала и ратифицировала конвенцию) в конце декабря обратилась в Международный суд ООН и заявили, что Израиль совершает геноцид в секторе Газа и не предпринимает никаких действий для наказания тех, кто занимается подстрекательством к нему. В обращении Претории Израиль также обвиняется в «неизбирательном применении силы и насильственном выселении жителей».

МИД Израиля отверг обвинения со стороны ЮАР, назвав их необоснованными и не имеющими юридической силы. В ведомстве заявили, что Израиль привержен соблюдению международного права в рамках ведения войны против ХАМАС.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Израиль сектор Газа Международный суд ООН в Гааге геноцид ЮАР
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