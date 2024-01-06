Axios узнал о просьбах Израиля к другим странам выступить против суда ООН

Фото: Israel Defence Forces / Reuters

МИД Израиля дал указание посольствам оказывать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах, чтобы они выступили с заявлениями против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на копию срочной телеграммы, отправленной израильским дипведомством.

В послании говорится, что «стратегическая цель» Израиля состоит в том, чтобы суд отклонил запрос о судебном запрете, воздержался от признания действий Тель-Авива в секторе Газа геноцидом и признал, что израильские военные действуют в регионе в соответствии с международным правом.

«Решение суда может иметь значительные потенциальные последствия не только в правовом мире, но и иметь практические двусторонние, многосторонние, экономические последствия и последствия для безопасности», — приводит издание выдержку из телеграммы.

«Мы просим сделать немедленное и недвусмысленное публичное заявление следующего содержания: публично и четко заявить, что ВАША СТРАНА отвергает самые возмутительные, абсурдные и безосновательные обвинения, выдвинутые против Израиля», — говорится в ней.

МИД Израиля отметил, что в соответствии с конвенцией 1948 года геноцид определяется как создание условий, которые не позволяют населению выжить, наряду с намерением его уничтожить. В связи с этим ведомство призывает добиться заявлений, подчеркивающих, что Израиль прикладывает усилия по увеличению гуманитарной помощи населению Газы и уменьшению числа жертв среди мирных жителей.

Заявления израильским послам поручено получить до 11 января, когда начнутся слушания по делу. Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направит схожие по содержанию письма «десяткам мировых лидеров».

МИД Израиля отказался от комментариев Axios.

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