Лавров заявил, что Киев быстро сменил позицию по поводу крушения Ил-76

Украина, сначала заявившая о сбитом российском самолете Ил-76, быстро стала «заметать под ковер» эти сообщения после выяснения обстоятельств, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН, передает корреспондент РБК.

По словам министра, Украина сразу после крушения заявила «о своей очередной победе». Сообщения, о том, что ВСУ сбили российский Ил-76, начали появляться в украинских СМИ, отметил он.

«Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, <...> украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих «победах» и пытается придумать какие-то другие объяснения», — добавил Лавров.

Глава российского МИДа также подчеркнул, что обмен пленными с Украиной был согласован. «Украинских военнопленных везли в Белгородскую область для того, чтобы совершить очередной обмен, согласованный между Москвой и Киевом. Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным», — сказал он.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января около 11:00. По данным Минобороны России, на его борту находились 74 человека, из которых 65 — украинские военнопленные, шестеро — члены экипажа и еще трое сопровождающих, все они погибли. Военное ведомство уточняло, что Ил-76 был сбит зенитным комплексом ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов подтвердил, что обмен военнопленными был запланирован. При этом в ГУР отметили, что Украину не проинформировали о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом».

МИД России возложил вину за крушение самолета на Украину и пообещал «неотвратимое наказание» для всех причастных. Россия также запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.