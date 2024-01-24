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Политика ,  
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Путин пообещал президенту Чада помочь стабилизировать обстановку в стране

Путин: Россия будет содействовать стабилизации обстановки в Чаде
Владимир Путин и Махамат Идрисс Деби Итно
Владимир Путин и Махамат Идрисс Деби Итно (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия следит за ситуацией в Чаде и будет содействовать стабилизации обстановки в этой стране, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Мы внимательно следим и за ситуацией, которая складывается в вашей стране. И Вы знаете, что мы с большой тревогой следили за тем, что происходило с точки зрения борьбы с террористическими вылазками, и за тем, что произошло с вашим отцом», — сказал президент России.

Президент напомнил о референдуме по проекту новой Конституции, который прошел в Чаде в декабре. Он выразил уверенность, что всеобщие выборы, которые состоятся в республике в 2024 году, пройдут на высоком уровне.

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Махамат Идрис Деби Итно&nbsp;(cлева) и Мохамед Базум (справа)

«Мы рады тому, что вам удалось и удается стабилизировать ситуацию в стране. Будем всячески этому содействовать», — заключил Путин.

После гибели предыдущего президента Чада Идриса Деби в апреле 2021 года в стране создали переходное правительство. Деби правил Чадом с 1990 года и в апреле 2021 года переизбрался на шестой срок.

В этом же месяце глава государства погиб от ранений, полученных во время боя с повстанцами. После этого его 38-летний сын Махамат Идрис Деби захватил власть и сформировал временное переходное правительство. Он утверждал, что переходный период продлится полтора года, после чего власть перейдет к избранному правительству.

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В октябре 2022 года в Чаде прошли антиправительственные протесты. По официальным данным, тогда погибли около 50 человек, в том числе десять силовиков. По данным правозащитников, число погибших существенно выше, среди убитых — безоружные гражданские лица.

После четырехдневного судебного разбирательства по этому делу 262 человек приговорили к лишению свободы на срок от двух до трех лет за участие в столкновениях. Переходное правительство продлило свои полномочия еще на два года.

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