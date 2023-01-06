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Власти Чада сообщили о заговоре офицеров для «дестабилизации»

Правительство Чада сообщило о пресечении попытки офицеров «дестабилизировать» ситуацию
Военные пытались нарушить конституционный строй, у них нашли незаконно хранимое оружие, сообщили власти Чада. Временное правительство обещало уйти в отставку в октябре, но продлило свои полномочия на два года, это вызвало протесты
Фото: Scott Nelson / Getty Images
Фото: Scott Nelson / Getty Images

Группа из 11 офицеров во главе с правозащитником, президентом Чадской организации по защите прав человека Барадином Бердей Таргио, попыталась дестабилизировать ситуацию в республике, их действия пресечены, сообщило временное правительство страны, передает Reuters.

Служба безопасности Чада в течение месяца, с 8 декабря, занимается арестом связанных с заговором лиц. Дело завели из-за «нарушения конституционного строя, [создания] преступного сообщества, незаконного хранения огнестрельного оружия и соучастия», пояснил министр связи и представитель правительства Азиз Махамат Салех.

«Следствие идет своим чередом, и правительство намерено сделать все, чтобы пролить свет на это дело и установить ответственных», — добавил Салех.

Чад около двух лет возглавляет временное правительство, сформированное после смерти президента Идриса Деби. Он правил с 1990 года, избрался в апреле 2021 года на шестой срок, но погиб в том же месяце от ранений, полученных во время боя с повстанцами. После этого его 38-летний сын Махамат Идрисс Деби захватил власть и сформировал временное переходное правительство, правительство и парламент Чада были распущены. Он утверждал, что переходный период продлится 1,5 года, после чего власть перейдет избранному правительству.

В конце октября, спустя 1,5 года после формирования переходного правительства, в Чаде прошли демонстрации. По официальным данным, погибли около 50 человек, среди них — десять силовиков. По данным правозащитников, действительное число погибших существенно выше, среди убитых — безоружные гражданские лица. После четырехдневного судебного разбирательства, 262 человек приговорили за участие в столкновениях к лишению свободы на срок от двух до трех лет. Переходное правительство продлило свои полномочия еще на два года.

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