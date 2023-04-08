Послу Германии в Чаде приказали покинуть страну в течение 48 часов

Правительство Чада (страна в Центральной Африке) приказало немецкому послу Гордону Крике покинуть страну в течение 48 часов, следует из заявления Министерства связи страны в Twitter.

«Это решение правительства мотивировано невежливым отношением и несоблюдением дипломатических обычаев», — говорится в сообщении. При этом конкретную причину ведомство не назвало.

Источник AFP в правительстве сообщил, что Крике «слишком сильно вмешивался» в управление страной и делал высказывания, вызывающие разногласия. По этому поводу немецкому послу делали несколько предупреждений, добавил собеседник агентства. При этом источник AFP в посольстве Германии заявил, что официально по поводу высылки посла с ними не связывались.

На должность посла в Чаде Гордона Крике назначили в 2021 году. До этого возглавлял посольство Германии в Мозамбике, на Гаити, Филиппинах, в Нигере. Будучи послом в Чаде Крике был одним из критически настроенных участников антиправительственных протестов в стране в октябре 2022 года.

Демонстрации в Чаде проходили через 1,5 года после того, как в стране создали переходное правительство. Оно было сформировано после смерти президента Чада Идриса Деби. Он правил с 1990 года, избрался в апреле 2021 года на шестой срок, но погиб в том же месяце от ранений, полученных во время боя с повстанцами. После этого его 38-летний сын Махамат Идрисс Деби захватил власть и сформировал временное переходное правительство. Он утверждал, что переходный период продлится 1,5 года, после чего власть перейдет избранному правительству.

По официальным данным, в протестах тогда погибли около 50 человек, среди них — десять силовиков. По данным правозащитников, действительное число погибших существенно выше, среди убитых — безоружные гражданские лица.