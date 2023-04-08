Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Суд рассмотрит дело сержанта, который стрелял в командира погибшего брата Политика, 05:47
Послу Германии в Чаде приказали покинуть страну в течение 48 часов Политика, 05:34
Медведь в Италии убил человека Общество, 04:55
Bloomberg узнал о «почве» для мира на Украине после встречи Макрона и Си Политика, 04:55
Силовики пришли с обысками в 13 баров в центре Петербурга Общество, 04:13
Вильфанд пообещал майскую погоду с 11 апреля в европейской части России Общество, 03:44
Министр рассказал о желании Эр-Рияда стать «хозяином нефтяного сектора» Бизнес, 03:23
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Решение суда об аресте Треповой вступило в силу Политика, 02:51
Times сообщила о попытке ВСУ «отбить» Запорожскую АЭС Политика, 02:39
КНДР провела испытание подводного ядерного беспилотника Политика, 02:34
Экоактивисты объявили о планах «блокировать» Берлин акциями протестов Общество, 01:59
Пользователям Google Pay по ошибке начислили от $10 до $1 тыс. Технологии и медиа, 01:39
NYT сообщила об утечке документов США об Украине, Ближнем Востоке и Китае Политика, 01:12
Россельхознадзор нашел свинину в халяльной продукции из Киргизии Общество, 00:56
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

Послу Германии в Чаде приказали покинуть страну в течение 48 часов

Власти Чада дали немецкому послу Гордону Крике 48 часов на въезд из страны

Правительство Чада (страна в Центральной Африке) приказало немецкому послу Гордону Крике покинуть страну в течение 48 часов, следует из заявления Министерства связи страны в Twitter.

«Это решение правительства мотивировано невежливым отношением и несоблюдением дипломатических обычаев», — говорится в сообщении. При этом конкретную причину ведомство не назвало.

Источник AFP в правительстве сообщил, что Крике «слишком сильно вмешивался» в управление страной и делал высказывания, вызывающие разногласия. По этому поводу немецкому послу делали несколько предупреждений, добавил собеседник агентства. При этом источник AFP в посольстве Германии заявил, что официально по поводу высылки посла с ними не связывались.

На должность посла в Чаде Гордона Крике назначили в 2021 году. До этого возглавлял посольство Германии в Мозамбике, на Гаити, Филиппинах, в Нигере. Будучи послом в Чаде Крике был одним из критически настроенных участников антиправительственных протестов в стране в октябре 2022 года.

Демонстрации в Чаде проходили через 1,5 года после того, как в стране создали переходное правительство. Оно было сформировано после смерти президента Чада Идриса Деби. Он правил с 1990 года, избрался в апреле 2021 года на шестой срок, но погиб в том же месяце от ранений, полученных во время боя с повстанцами. После этого его 38-летний сын Махамат Идрисс Деби захватил власть и сформировал временное переходное правительство. Он утверждал, что переходный период продлится 1,5 года, после чего власть перейдет избранному правительству.

По официальным данным, в протестах тогда погибли около 50 человек, среди них — десять силовиков. По данным правозащитников, действительное число погибших существенно выше, среди убитых — безоружные гражданские лица.

Читайте на РБК Pro
Как сказать руководителю о недовольстве работой и не лишиться ее вовсе
Расплата за «кэшбек»: как поправки в закон о языке ударят по бизнесу
Как разговаривать с представителями трудовой инспекции
Как гендиректор Adidas превратил компанию в аутсайдера — The Economist
Теги
Германия Чад Африка посол высылка дипломатов
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
NYT узнала о предупреждении США президенту Чада об угрозе «Вагнера»
Политика
Посольство сообщило об извинениях Чада за задержание российских туристов
Политика
После гибели президента Чада военные закрыли границы страны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter