Байден победил на праймериз в Нью-Гэмпшире без своей фамилии в бюллетене

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден победил на праймериз Демократической партии в штате Нью-Гэмпшир, получив 51,5% голосов после подсчета 89% бюллетеней, следует из данных Associated Press. Главная интрига этого голосования заключалась в том, что фамилии Байдена в бюллетенях не было.

Имя действующего главы государства отсутствовало в списке из 21 кандидата, потому что президент не подал заявку на участие в первых по порядку праймериз, пишет Politico. Дело в том, что национальный комитет демократов пытался изменить порядок выдвижения кандидатов так, чтобы праймериз сначала прошли 3 февраля в Южной Каролине. Однако, по закону штата Нью-Гэмпшир, именно там должны проходить первые праймериз как минимум на семь дней раньше, чем в любом другом штате.

Хотя имени Байдена не было в бюллетенях, его сторонники «взбунтовались» и решили провести праймериз самостоятельно, вопреки решению национального партийного комитета, отмечает Associated Press. Сторонникам партии в Нью-Гэмпшире предложили самим вписать имя Байдена в бюллетени.

Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на праймериз Республиканской партии в Нью-Гэмпшире. Экс-президент получил 55% голосов, а его основной конкурент за номинацию от республиканцев, бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 43%. Бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли набрал лишь 0,05%.

После этого Байден признал, что Трамп будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре 2024 года.