 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Байден победил на праймериз в Нью-Гэмпшире без своей фамилии в бюллетене

Отсутствовавший в бюллетенях Байден победил на праймериз в Нью-Гэмпшире
Сюжет
Выборы президента США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден победил на праймериз Демократической партии в штате Нью-Гэмпшир, получив 51,5% голосов после подсчета 89% бюллетеней, следует из данных Associated Press. Главная интрига этого голосования заключалась в том, что фамилии Байдена в бюллетенях не было.

Имя действующего главы государства отсутствовало в списке из 21 кандидата, потому что президент не подал заявку на участие в первых по порядку праймериз, пишет Politico. Дело в том, что национальный комитет демократов пытался изменить порядок выдвижения кандидатов так, чтобы праймериз сначала прошли 3 февраля в Южной Каролине. Однако, по закону штата Нью-Гэмпшир, именно там должны проходить первые праймериз как минимум на семь дней раньше, чем в любом другом штате.

Хотя имени Байдена не было в бюллетенях, его сторонники «взбунтовались» и решили провести праймериз самостоятельно, вопреки решению национального партийного комитета, отмечает Associated Press. Сторонникам партии в Нью-Гэмпшире предложили самим вписать имя Байдена в бюллетени.

Хейли фразой «это не коронация» ответила на победу Трампа в Айове
Политика
Никки Хейли

Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на праймериз Республиканской партии в Нью-Гэмпшире. Экс-президент получил 55% голосов, а его основной конкурент за номинацию от республиканцев, бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 43%. Бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли набрал лишь 0,05%.

После этого Байден признал, что Трамп будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре 2024 года.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Дональд Трамп Джо Байден США праймериз выборы президента президентские выборы
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил об «очень плохой ночи» у своей соперницы по праймериз
Политика
Байден признал Трампа кандидатом в президенты и предупредил об угрозе США
Политика
Лавров исключил, что приход Трампа поменяет отношение США к России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 95,83 (-0,06) Инвестиции, 23 янв, 16:58 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 87,92 (-0,05) Инвестиции, 23 янв, 16:58
Израиль получил одну из самый больших инвестиций с начала войны с ХАМАС Финансы, 13:54
Генпрокуратура предупредила о возобновлении звонков с Украины подросткам Общество, 13:54
Госдума приняла в первом чтении поправки о конфискации имущества за фейки Политика, 13:48
Путин уволил замглавы Росфинмониторинга Политика, 13:39
Байден победил на праймериз в Нью-Гэмпшире без своей фамилии в бюллетене Политика, 13:36
Директора Института общей генетики уволили после слов о 900-летних людях Общество, 13:28
За МКАДом, но в Москве: как совместить удобство города и чистый воздух РБК и ПИК, 13:28
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Тоннель в снегу, чтобы выйти из дома: Сахалин завалило сугробами Общество, 13:25
Даниил Медведев побил российский рекорд на турнирах «Большого шлема» Спорт, 13:23
Водителей начали штрафовать за тонировку без замеров. Как это возможно Авто, 13:21
Картаполов заявил, что Ил-76 сбили тремя ракетами Patriot или IRIS-T Политика, 13:21
Бакальчук дала показания в СК после пожара на складе Wildberries Бизнес, 13:21
Как рост доллара США влияет на торговлю России с Китаем Pro, 13:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:08