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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил о гордости за свою победу на праймериз в Нью-Гэмпшире

Трамп заявил, что гордится результатами первых в 2024 году праймериз в США
Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Mike Segar / Reuters)

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о своей победе на первых в 2024 году праймериз Республиканской партии, которые прошли в штате Нью-Гэмпшир.

«Я очень горжусь результатом», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

По итогам подсчета 79% бюллетеней экс-президент получает 55% голосов, а его основной конкурент за номинацию от республиканцев, бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 43%. Бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли набрал лишь 0,05%.

Хейли поздравила Трампа с победой, но предупредила, что гонка за номинацию от партии еще не окончена и ее оппоненту придется труднее на следующих праймериз в Южной Каролине (по данным Fox, они пройдут не раньше 24 февраля 2024 года). «Избиратели Южной Каролины не хотят коронации. Они хотят выборов, и мы им их устроим, потому что мы только начинаем», — заявила она.

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Дональд Трамп

15 января Трамп также победил на кокусах в Айове, получив 55,8% голосов, губернатор Флориды Рон Десантис, который позже объявил о выходе из президентской гонки и выразил поддержку Трампу, — 23,1%, Никки Хейли — 20,8%. Еще 8,3% набрал Вивек Рамасвами, который тоже решил выйти из гонки, и поддержал Трампа.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Об участии в них также объявил и действующий глава государства Джо Байден. После победы Трампа в Айове Байден назвал его явным фаворитом у республиканцев (действующий президент выдвигается от Демократической партии).

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45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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