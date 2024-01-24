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Выборы в США ,  
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Байден признал Трампа кандидатом в президенты и предупредил об угрозе США

Байден: Трамп станет кандидатом от республиканцев на выборах
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Выборы в США
Трамп лидирует на первых праймериз республиканской партии в Нью-Гэмпшире, ему удалось заручиться поддержкой 54,6% избирателей для выдвижения в кандидаты в президенты. Этого хватило, чтобы Байден официально признал его соперником
Дональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года после его победы на первых праймериз в штате Нью-Гэмпшир, его слова приводит CNN.

«Теперь ясно, что кандидатом от Республиканской партии станет Дональд Трамп, — сказал Байден. — И мое послание стране: ставки не могут быть выше. Наша демократия. Наши личные свободы — от права выбора до права голоса. Наша экономика, в которой наблюдается самое сильное восстановление в мире после COVID. Все поставлено на карту».

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Дональд Трамп

Трамп лидирует на первых праймериз республиканской партии, которые прошли в Нью-Гэмпшире 23 января. По данным AP, ему удалось заручиться поддержкой 54,6% избирателей для выдвижения в кандидаты в президенты по итогам подсчета 91% бюллетеней. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли набирает 43,2%.

На праймериз в Нью-Гэмпшире разыгрываются голоса 22 из 2429 делегатов, которые будут выбирать кандидата в президента от партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин) 15–18 июля. Их голоса распределяются пропорционально между претендентами, набравшими свыше 10% голосов.

Байден побеждает на праймериз демократов в штате Нью-Гэмпшир как кандидат, имя которого избиратели сами вписывали в бюллетени. По данным AP, он получает 45,1% голосов после подсчета 89% бюллетеней. Имени Байдена на не было в бюллетенях, избирателям штата было предложено самим вписать его в любой вариации — например, «президент Байден», «Джо и Камала» или даже «Бидон» (Bidon), пишет The Hill.

Национальный комитет Демократической партии решил изменить свой избирательный календарь и перенести праймериз на более позднюю дату, чтобы первым мероприятием стало голосование в Южной Каролине 3 февраля, чье население отличается большим этническим и расовым разнообразием. На переносе настаивал сам Байден. Однако законодательное собрание Нью-Гэмпшира отклонило попытку изменить дату проведения праймериз. Из-за этого штат не пришлет делегатов на партийный съезд в Чикаго 18–22 августа.Таким образом, победа Байдена в Нью-Гэмпшире не принесет ему ни одного голоса делегатов, но должна придать импульс его предвыборной кампании, отмечает The Hill.

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Как праймериз в Нью-Гэмпшире влияют на президентскую гонку

Делегаты, чьи голоса разыгрываются в Нью-Гэмпшире, составляют всего около 1% от общего числа участников июльского республиканского съезда. Однако для претендентов на пост президента это голосование особенно важно с символической точки зрения, поскольку это первые праймериз в 2024 году, по которым можно судить об уровне поддержки среди избирателей.

Более того, победитель праймериз в Нью-Гэмпшире зачастую становится официальным кандидатом партии на президентских выборах — с 1950-х годов было всего три исключения, отмечает CNN. По данным компании AdImpact, республиканские предвыборные штабы и связанные с ними организации потратили свыше $77 млн на политическую рекламу в штате — существенно больше, чем в 2020 году, когда на эти цели было выделено примерно $50 млн.

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Елена Чернышова
Джо Байден праймериз Дональд Трамп
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