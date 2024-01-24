Байден признал Трампа кандидатом в президенты и предупредил об угрозе США

Трамп лидирует на первых праймериз республиканской партии в Нью-Гэмпшире, ему удалось заручиться поддержкой 54,6% избирателей для выдвижения в кандидаты в президенты. Этого хватило, чтобы Байден официально признал его соперником

Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года после его победы на первых праймериз в штате Нью-Гэмпшир, его слова приводит CNN.

«Теперь ясно, что кандидатом от Республиканской партии станет Дональд Трамп, — сказал Байден. — И мое послание стране: ставки не могут быть выше. Наша демократия. Наши личные свободы — от права выбора до права голоса. Наша экономика, в которой наблюдается самое сильное восстановление в мире после COVID. Все поставлено на карту».

Трамп лидирует на первых праймериз республиканской партии, которые прошли в Нью-Гэмпшире 23 января. По данным AP, ему удалось заручиться поддержкой 54,6% избирателей для выдвижения в кандидаты в президенты по итогам подсчета 91% бюллетеней. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли набирает 43,2%.

На праймериз в Нью-Гэмпшире разыгрываются голоса 22 из 2429 делегатов, которые будут выбирать кандидата в президента от партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин) 15–18 июля. Их голоса распределяются пропорционально между претендентами, набравшими свыше 10% голосов.

Байден побеждает на праймериз демократов в штате Нью-Гэмпшир как кандидат, имя которого избиратели сами вписывали в бюллетени. По данным AP, он получает 45,1% голосов после подсчета 89% бюллетеней. Имени Байдена на не было в бюллетенях, избирателям штата было предложено самим вписать его в любой вариации — например, «президент Байден», «Джо и Камала» или даже «Бидон» (Bidon), пишет The Hill.

Национальный комитет Демократической партии решил изменить свой избирательный календарь и перенести праймериз на более позднюю дату, чтобы первым мероприятием стало голосование в Южной Каролине 3 февраля, чье население отличается большим этническим и расовым разнообразием. На переносе настаивал сам Байден. Однако законодательное собрание Нью-Гэмпшира отклонило попытку изменить дату проведения праймериз. Из-за этого штат не пришлет делегатов на партийный съезд в Чикаго 18–22 августа.Таким образом, победа Байдена в Нью-Гэмпшире не принесет ему ни одного голоса делегатов, но должна придать импульс его предвыборной кампании, отмечает The Hill.