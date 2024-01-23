Хейли фразой «это не коронация» ответила на победу Трампа в Айове

Никки Хейли (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

В США есть «политический класс», который «короновал» экс-президента Дональда Трампа кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах главы государства.

Об этом заявила бывший представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая также хочет баллотироваться от Республиканской партии.

Хейли напомнила, что на кокусах (собраниях сторонников партии, на которых избиратели сначала обсуждают кандидатов, а потом голосуют за них) в штате Айова Трамп получил поддержку большинства участников голосования: он набрал 51% по итогам подсчета более 110 тыс. голосов. Второе место занял губернатор Флориды Рон Десантис, его поддержали 21,2% республиканцев. Хейли оказалась третьей с 19,1%.

«Единственное, что мы должны помнить, — это то, что Дональд Трамп победил только с полутора процентами голосов в Айове, за него проголосовали 56 000 человек из трехмиллионного штата. Это не показатель страны. А есть политический класс, который говорит: «О, это он. Должно быть, это он». Нет, это не коронация. Это выборы», — сказала Хейли.

Она выразила несогласие с мнением, что успех ее предвыборной кампании зависит от результатов кокусов в Нью-Гэмпшире. Она напомнила, что скоро голосование пройдет в Южной Каролине, где она была губернатором.

Губернатор Флориды Рон Десантис, который также участвовал в кокусах Республиканской партии, вышел из предвыборной гонки после голосования в Айове. Он объяснил это тем, что не может «просить сторонников добровольно посвящать свое время и жертвовать свои ресурсы без ясного пути к победе». Десантис поддержал кандидатуру Трампа.