Дональд Трамп победил на первых президентских праймериз

Дональд Трамп лидирует на первых праймериз, которые прошли в штате Нью-Гемпшире 23 января. Ему удалось заручиться поддержкой 54,1% избирателей для выдвижения в кандидаты в президенты США по итогам подсчета 50% бюллетеней

Дональд Трамп (в центре) (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Как прошли праймериз в Нью-Гемпшире

Бывший президент США Дональд Трамп набрал большинство голосов на первых праймериз республиканцев в штате Нью-Гемпшир, сообщает The Associated Press. Это уже второе по счету голосование по выборам кандидата в президенты от Республиканской партии.

По итогам подсчета 50% бюллетеней Трамп получает 54,1% голосов, а его основной конкурент, бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 44,5%. Бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли (Республиканская партия) набрал лишь 0,05%.

Хейли поздравила Трампа с победой, но предупредила, что гонка за номинацию от партии еще не окончена и ее оппоненту придется труднее на следующих праймериз в Южной Каролине. «Избиратели Южной Каролины не хотят коронации. Они хотят выборов, и мы им их устроим, потому что мы только начинаем», — заявила она.

В большинстве округов штата Нью-Гемпшир избирательные участки работали с 07:00 до 19:00 по местному времени (с 15:00 23 января до 03:00 утра 24 января мск). На прошлой неделе государственный секретарь штата Дэвид Сканлан заявил, что в праймериз республиканцев могут принять более 320 тыс. человек. Согласно законодательству штата, в праймериз могут участвовать зарегистрированные члены Республиканской партии, а также независимые избиратели. После голосования последние автоматически регистрируются в качестве членов партии, если только не заполнили специальное заявление, в котором попросили вернуть им прежний независимый статус.

На праймериз в Нью-Гемпшире разыгрываются голоса 22 из 2,429 делегатов, которые будут выбирать кандидата в президента от партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин) 15-18 июля. Их голоса распределяются пропорционально между претендантами, набравшими свыше 10% голосов. Таким образом, Трамп предварительно получает голоса 11 делегатов из Нью-Гемпшира, Хейли — 8. Это неокончательные результаты. Для официального выдвижения одному из претендентов необходимо набрать не менее 1,215 голосов.

15 января Трамп также победил на кокусах в Айове, заручившись поддержкой 20 из 40 делегатов. Хэйли получила 9 делегатов.

Что такое кокусы и праймериз Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени. По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом. Для выдвижения в кандидаты одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой более чем половины делегатов.

Как праймериз в Нью-Гемпшире влияют на президентскую гонку

Делегаты, чьи голоса разыгрываются в Нью-Гемпшире, составляют всего около 1% от общего числа участников июльского республиканского съезда. Однако для претендентов на пост президента это голосование особенно важно с символической точки зрения, поскольку это первые праймериз в 2024 году, по которым можно судить об уровне поддержки среди избирателей.

Более того, победитель праймериз в Нью-Гемпшир зачастую становится официальным кандидатом партии на президентских выборах — с 1950-х годов было всего три исключения, отмечает CNN. По данным компании AdImpact, республиканские предвыборные штабы и связанные с ними организации потратили свыше $77 млн долларов на политическую рекламу в штате — существенно больше, чем в 2020 году, когда на эти цели было выделено примерно $50 млн долларов.

После того, как из президентской гонки выбыли губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами, основная борьба за номинацию от республиканской партии развернулась между Трампом и Хейли. Наиболее консервативные сторонники призывают экс-постпреда США снять свою кандидатуру, однако политик дала четко понять, что планирует принять участие по крайней мере в праймериз в своем «домашнем штате», Южной Каролине — Хейли была ее губернатором с 2011 по 2017 годы.

Избирательный штаб Хейли подчеркнул, что в первых кокусах и праймериз приняли участие лишь незначительное число членов Республиканской партии, и призвал «сделать глубокий вдох» до супервторника — 5 марта, когда праймериз пройдут сразу в 16 штатах. Политик также отказалась стать кандидатом в вице-президенты в случае формального выдвижения Трампа.

Как праймериз прошли у демократов

В Нью-Гемпшире также прошли праймериз демократов, однако имени Байдена в бюллетенях не было. Национальный комитет Демократической партии потребовал от властей штата перенести свои праймериз на более позднюю дату, чтобы первым мероприятием в избирательном календаре партии стало голосование в Южной Каролине 3 февраля, чье население отличается большим этническим и расовым разнообразием.

Согласно местным законам, принятым еще в 1975 году, праймериз в Нью-Гемпшире проводятся минимум на неделю раньше, чем в остальных штатах. Из-за отказа правительства Нью-Гемпшира подчиниться указаниям нацкомитета, штат лишился делегатов, которые должны были представлять его на партийном съезде в Чикаго (штат Иллинойс) 18-22 августа.

По этой причине имя Байдена отсутствовало в бюллетенях, но были его оппоненты — член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс и писательница Марианна Уильямсон, а также еще 19 кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры на праймериз. Однако сторонники действующего главы государства призвали избирателей от руки вписать его имя в бюллетень: Нью-Гэмпшир — один из семи штатов США, где голоса за вписанных кандидатов засчитываются.

Незадолго до праймериз местным жителям стали поступать звонки, в которых роботизированный голос Байдена призывал их не голосовать 23 января. «Голосование в этот вторник только поможет республиканцам в их стремлении снова избрать Дональда Трампа. Ваш голос будет иметь значение в ноябре, а не в этот вторник», — приводит NBC содержание звонков.

В конце «Байден» озвучивал телефонный номер Кэти Салливан, главу комитета политического действия (Political Action Committee, PAC), формально не связанного с его предвыборным штабом, но организовавшего кампанию по вписыванию имени президента в бюллетени в Нью-Гэмпшире. Салливан уверяет, что непричастна к прозвонам и считает, что за ними «очевидно стоят люди, желающие навредить Джо Байдену». Генеральная прокуратура штата Нью-Гэмпшир начала расследование в связи с «незаконной попыткой сорвать президентские праймериз в Нью-Гэмпшире и оказать давление на избирателей».