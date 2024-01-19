Суд запретил Роспатенту прекращать лицензию «Балтики» на Carlsberg
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил Роспатенту прекращать права на использование пивоваренной компанией «Балтика» брендов Carlsberg и Grimbergen по лицензионным договорам, следует из картотеки суда. На это обратила внимание газета «Коммерсантъ».
«Балтика» обратилась в суд с иском к Carlsberg Breweries A/S о признании недействительным одностороннего отказа от лицензионных соглашений в отношении указанных товарных знаков.
«Запретить Федеральной службе по интеллектуальной собственности <...> осуществлять государственную регистрацию прекращения зарегистрированных прав использования товарных знаков по следующим лицензионным (сублицензионным договорам): 1) сублицензионное соглашения в отношении бренда «Carlsberg» («Карлсебрг») от 22.01.2018, заключенное с Карлсберг Брюириз А/С <...> 2) лицензионное соглашение в отношении бренда «Grimbergen» от 15.07.2013, заключенное с Карлсберг Брюириз А/С», — говорится в определении суда.
В «Балтике» отказались от комментариев. РБК направил запрос в Carlsberg Group.
Источник «Коммерсанта» на рынке сообщил, что новый иск российской компании может быть ответом на возможную передачу ее брендов структурам Carlsberg в других странах.
В декабре прошлого года «Ведомости» писали, что первый вице-президент российской пивоваренной компании «Балтика» Александр Дедегкаев попросил руководителя администрации президента Антона Вайно поручить Роспатенту предложить профильным ведомствам Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и ряда других стран приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование там основных брендов группы, включая «Балтику».
По данным издания, в июле представители «Балтики» без участия ее президента Таймураза Боллоева, назначенного на эту должность за два дня до этого, по поручению Carlsberg подписали соглашения о переводе прав на бренд «Балтика» на аффилированные с датским холдингом фирмы, в частности ООО «Виста биуай Ко», ТОО «Карлсберг Казахстан», ООО «Карлcберг Азербайджан». По словам Дедегкаева, эти договоры были заключены лицом, чьи полномочия перед этим были прекращены. О ком именно идет речь, он не уточнил. Однако в ноябре были арестованы экс-президент компании Денис Шерстенников и ее вице-президент Антон Рогачевский по делу о мошенничестве. Оно связано с уступкой прав на часть брендов «Балтики» зарубежным структурам Carlsberg, писал «Коммерсантъ».
В октябре «Балтика» подала иски к «Виста БиУай Ко» в Белоруссии и «Карлсберг Казахстан», в декабре — к «Карлсберг Азербайджан».
В июле по указу президента Владимира Путина доли в «Балтике», принадлежащей датскому производителю пива Carlsberg, перешли под временное управление Росимущества. Датская компания Carlsberg перед этим анонсировала продажу своего российского бизнеса. Новый генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен после перехода «Балтики» под госуправление обвинил российские власти в краже бизнеса. Министр финансов Антон Силуанов уверяет, что ни о какой национализации компании речи не идет.
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