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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о сбитой воздушной цели над селом Тимоново

Гладков: в районе села Тимоново система ПВО сбила одну воздушную цель
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Система ПВО сработала в Валуйском городском округе и сбила одну воздушную цель в районе села Тимоново, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил глава региона.

Минобороны сообщило, что в 21:40 в небе над Белгородской областью система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа.

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Фото:Яндекс.Карты

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам.

23 января область несколько раз подверглась атакам со стороны Украины. Днем дрон-камикадзе атаковал хутор Балки и повредил автомобиль, пострадавших в результате инцидента не было.

Вечером еще один украинский дрон-камикадзе влетел в частный жилой дом в хуторе Лозовая Рудка. В результате взрыва никто не пострадал, в доме выбиты окна, посечены стены и повреждена линия электроснабжения.

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Белгородская область обстрел ПВО Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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