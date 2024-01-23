Гладков сообщил о сбитой воздушной цели над селом Тимоново

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Система ПВО сработала в Валуйском городском округе и сбила одну воздушную цель в районе села Тимоново, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил глава региона.

Минобороны сообщило, что в 21:40 в небе над Белгородской областью система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам.

23 января область несколько раз подверглась атакам со стороны Украины. Днем дрон-камикадзе атаковал хутор Балки и повредил автомобиль, пострадавших в результате инцидента не было.

Вечером еще один украинский дрон-камикадзе влетел в частный жилой дом в хуторе Лозовая Рудка. В результате взрыва никто не пострадал, в доме выбиты окна, посечены стены и повреждена линия электроснабжения.