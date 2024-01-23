Гладков сообщил о сбитой воздушной цели над селом Тимоново
Система ПВО сработала в Валуйском городском округе и сбила одну воздушную цель в районе села Тимоново, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил глава региона.
Минобороны сообщило, что в 21:40 в небе над Белгородской областью система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа.
После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам.
23 января область несколько раз подверглась атакам со стороны Украины. Днем дрон-камикадзе атаковал хутор Балки и повредил автомобиль, пострадавших в результате инцидента не было.
Вечером еще один украинский дрон-камикадзе влетел в частный жилой дом в хуторе Лозовая Рудка. В результате взрыва никто не пострадал, в доме выбиты окна, посечены стены и повреждена линия электроснабжения.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы