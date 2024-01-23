Губернатор Старовойт: при обстреле была повреждена подстанция в селе Гоголевка

В Курской области после обстрела осталось без света село Гоголевка

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Гоголевка в Курской области и повредили подстанцию, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гоголевка Суджанского района. Никто из жителей не пострадал. Взрывом повреждена подстанция, в населенном пункте нет света», — написал глава региона.

Он добавил, что подачу электричества начнут восстанавливать, когда это станет безопасным для ремонтных бригад.

Приграничные села и поселки Курской области регулярно обстреливают со стороны Украины. Гоголевка находится на расстоянии менее 3 км от границы с Украиной.

Старовойт 20 января сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Вишнево Беловского района. Тогда никто не пострадал, но при взрыве были выбиты окна в спортивном зале и столовой местной школы.

Вишнево находится от украинской границы на расстоянии 10 км.